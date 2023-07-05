Хашлама из говядины на пиве

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Описание приготовления:

Пиво для приготовления берите светлое, не горькое и обязательно живое. Время приготовления зависит от говядины, как только она стала мягкая, блюдо готово. Подают ее в глубокой тарелке с бульоном, с хлебом и посыпав зеленью.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Говядина
Блюдо: Горячие блюда
География кухни: Армянская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 500 Грамм (без кости)
  • Помидор 2 Штуки
  • Лук репчатый 3 Штуки
  • Морковь 1 Штука
  • Перец болгарский 2 Штуки
  • Картофель 3 Штуки
  • Пиво светлое 500 Миллилитров
  • Зелень 1 Пучок
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

78 ккал

Калорийность

5 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хашлама из говядины на пиве»

Хашлама из говядины на пиве

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления хашламы из говядины на пиве. Овощи тщательно вымойте и обсушите.

Хашлама из говядины на пиве

Говядину вымойте и разрежьте поперек волокон на средние куски. Выложите их на дно казана или кастрюлю с толстым дном, посолите.

Хашлама из говядины на пиве

Репчатый лук почистите и порежьте, морковь почистите, сполосните и порежьте колечками. Выложите овощи к мясу.

Хашлама из говядины на пиве

У перца удалите плодоножку и семена, порежьте крупными кусками и добавьте в кастрюлю.

Хашлама из говядины на пиве

Помидор нарежьте крупными дольками и выложите поверх овощей и мяса.

Хашлама из говядины на пиве

Картофель почистите, порежьте на дольки и выложите в кастрюлю.

Хашлама из говядины на пиве

Все посолите, добавьте мелко нарезанную зелень и влейте пиво.

Хашлама из говядины на пиве

Поставьте кастрюлю с мясом и овощами на средний огонь и доведите до кипения. Закройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь до минимального и томите все в течение 2.5 часов. Хашлама с говядиной на пиве готова.

Хашлама из говядины на пиве

Приятного аппетита!

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