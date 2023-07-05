Описание приготовления:
Пиво для приготовления берите светлое, не горькое и обязательно живое. Время приготовления зависит от говядины, как только она стала мягкая, блюдо готово. Подают ее в глубокой тарелке с бульоном, с хлебом и посыпав зеленью.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Говядина
Блюдо: Горячие блюда
География кухни: Армянская / Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 500 Грамм (без кости)
- Помидор 2 Штуки
- Лук репчатый 3 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Перец болгарский 2 Штуки
- Картофель 3 Штуки
- Пиво светлое 500 Миллилитров
- Зелень 1 Пучок
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
78 ккал
Калорийность
5 г
Белки
3 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хашлама из говядины на пиве»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления хашламы из говядины на пиве. Овощи тщательно вымойте и обсушите.
Говядину вымойте и разрежьте поперек волокон на средние куски. Выложите их на дно казана или кастрюлю с толстым дном, посолите.
Репчатый лук почистите и порежьте, морковь почистите, сполосните и порежьте колечками. Выложите овощи к мясу.
У перца удалите плодоножку и семена, порежьте крупными кусками и добавьте в кастрюлю.
Помидор нарежьте крупными дольками и выложите поверх овощей и мяса.
Картофель почистите, порежьте на дольки и выложите в кастрюлю.
Все посолите, добавьте мелко нарезанную зелень и влейте пиво.
Поставьте кастрюлю с мясом и овощами на средний огонь и доведите до кипения. Закройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь до минимального и томите все в течение 2.5 часов. Хашлама с говядиной на пиве готова.
Приятного аппетита!