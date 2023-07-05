Описание приготовления:

Пиво для приготовления берите светлое, не горькое и обязательно живое. Время приготовления зависит от говядины, как только она стала мягкая, блюдо готово. Подают ее в глубокой тарелке с бульоном, с хлебом и посыпав зеленью.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Говядина

Блюдо: Горячие блюда

География кухни: Армянская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 500 Грамм (без кости)

Помидор 2 Штуки

Лук репчатый 3 Штуки

Морковь 1 Штука

Перец болгарский 2 Штуки

Картофель 3 Штуки

Пиво светлое 500 Миллилитров

Зелень 1 Пучок

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

78 ккал

Калорийность

5 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хашлама из говядины на пиве»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления хашламы из говядины на пиве. Овощи тщательно вымойте и обсушите.

Говядину вымойте и разрежьте поперек волокон на средние куски. Выложите их на дно казана или кастрюлю с толстым дном, посолите.

Репчатый лук почистите и порежьте, морковь почистите, сполосните и порежьте колечками. Выложите овощи к мясу.

У перца удалите плодоножку и семена, порежьте крупными кусками и добавьте в кастрюлю.

Помидор нарежьте крупными дольками и выложите поверх овощей и мяса.

Картофель почистите, порежьте на дольки и выложите в кастрюлю.

Все посолите, добавьте мелко нарезанную зелень и влейте пиво.

Поставьте кастрюлю с мясом и овощами на средний огонь и доведите до кипения. Закройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь до минимального и томите все в течение 2.5 часов. Хашлама с говядиной на пиве готова.

Приятного аппетита!