Херсон взят под полный контроль – Минобороны

О развитии спецоперации сил Минобороны России на территории Украины и в Донбассе рассказал официальный представитель военного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации: «Российскими подразделениями вооружённых сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения».

Группировка войск Донецкой Народной Республики установила контроль над населёнными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Войска Луганской Народной Республики заняли Старобельск и Сватово.

ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации: «Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям».

По информации официального представителя Минобороны, был нанесен удар высокоточным оружием в Киеве. Этой операцией выведена из строя аппаратная вещания телевышки – для пресечения потока дезинформации и информационных атак со стороны украинской пропаганды. Игорь Конашенков подчеркнул, что в результате удара ущерба жилым домам не причинено. Силами оперативной и тактической авиации ВКС России поражено 67 объектов военной инфраструктуры Украины – из 1502-х, уничтоженных за всё время операции.