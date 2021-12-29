«Херсонес Таврический» объяснил появление нового забора на территории городища

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Благоустройство пока ещё нетронутой части городища «Херсонеса Таврического» грядёт. Такой вывод можно сделать из более, чем лаконичного ответа музея-заповедника на информационный запрос НТС.

На минувших выходных зрительница «Независимого телевидения Севастополя» прислала в редакцию фотографии нового забора, который перегородил значительную часть территории музея и сделал её недоступной для прогулок и осмотра. 

«Херсонес Таврический» объяснил появление нового забора на территории городища

«Херсонес Таврический» объяснил появление нового забора на территории городища

Причем, речь идёт о полностью аутентичной территории городища, не затронутой новодельными металлическими и деревянными конструкциями. На прилагающихся к ограждению табличках значится: «Служебная территория. Проход запрещен».

На наши вопросы (вы их можете увидеть на коллаже ниже) в музее-заповеднике сочли нужным ответить в стиле «краткость сестра таланта». Цитируем:

1.  Соответствующие ограждения установлены для целей проведения подготовительных мероприятий, связанных с благоустройством территории в 2022 году.
2.  На огороженной территории планируется благоустройство.
3.  Ограждения являются временными.

«Херсонес Таврический» объяснил появление нового забора на территории городища

Для полноты картины не хватает только знаменитой фразы с плаката, который устанавливали в прошлом цикле улучшайзинга, который предусматривал строительство смотровой площадки прямо на батарее Канэ – «Скоро здесь будет красиво».

Мы направили новый, уточняющий, запрос в адрес руководства музея-заповедника, чтобы выяснить, в чем именно будет заключаться благоустройство на территории городища, его сроки и источники финансирования.

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