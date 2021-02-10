«Херсонес Таврический» пробует новый метод благоустройства с помощью отсыпок

Фото: официальный сайт музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Отказаться от вызывавших споры деревянных дорожек в пользу разноцветных отсыпок решили в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. Новые материалы, получившие положительные отзывы экспертов ЮНЕСКО, пока тестируют.

«Продолжатся и работы по благоустройству территории, которые проводятся с учетом рекомендаций ЮНЕСКО. В плане управления объектом ЮНЕСКО для Херсонеса предлагается методика благоустройства городища путем отсыпок разного цвета для улиц, помещений, могил и колодцев. В связи с тем, что деревянные дорожки не перестают быть предметом общественных споров, в этом году было решено применить методику отсыпки дорожек на западной части городища», – написано в пресс-релизе.

Имеются ввиду разнообразные выравнивающие подсыпки поверхностей улиц и помещений древнего города.

«В случае успешного тестирования методики её можно будет использовать при разработке проекта благоустройства городища», – говорится на сайте.

Стоит отметить, что критерии определения успешности в статье не уточняются. Метод отсыпки уже опробовали на участке обнаженного культурного слоя дороги от фонда Паккарда к морю. Работы закончили 8 февраля.

Теперь сотрудники музея-заповедника будут наблюдать, как такой способ благоустройства проявит себя в наших климатических условиях. По отсыпке помещений памятников также проводятся испытания на внешний вид и устойчивость к таким природным явлениям как ветер и дождь.