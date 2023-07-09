Хирург Умнов предостерег от закусывания водки некоторыми продуктами

Спиртное нельзя закусывать некоторыми продуктами, которые повышают нагрузку на внутренние органы. Об этом рассказал хирург Александр Умнов.

По словам медика, если закусывать алкоголь тяжелой пищей, она длительное время остается в желудке, а впитавшийся в нее алкоголь позже все равно ударит по организму.

Не употребляйте с алкоголем жирные, жареные, острые блюда — это «двойной удар» по поджелудочной железе и печени, они вряд ли способны справиться с таким объемом шлаков, — рассказал Умнов.

Врач-хирург Умнов рассказал об эффективном способе бросить пить водку

Чтобы сгладить мочегонный эффект водки, врач предложил пить достаточное количество жидкости без газа.

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