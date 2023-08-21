Хирург Умнов предупредил о последствиях употребления недожаренных стейков

Хирург Александр Умнов сообщил, что недожаренные стейки могут быть источником бактериальной инфекции.

По словам медика, после заморозки и достаточно длительного прожаривания большая часть бактерий погибает. Но при приготовлении стейков medium или medium rare прожарки риск возникновения инфекции увеличивается.

В общем, советую покупать мясо в проверенных местах, куда привозят свежие продукты, а при приготовлении хорошо его прожаривать. Это позволит свести к минимуму риски заболевания, — сказал Умнов.

Употребление недожаренного мяса может привести к заражению гельминтами, такими как бычий цепень, добавил врач. При правильном приготовлении мяса эти паразиты погибают, но когда мясо остается недожаренным, личинка гельминта может выжить и развиться во взрослую ленточную форму.

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Даже если мясо с кровью не содержит инфекций или гельминтов и имеет отличное качество, то его употребление в течение длительного времени плохо повлияет на организм. Красные волокна мяса в сыром виде содержат пуриновые основания, которые могут превращаться в мочевую кислоту при длительном употреблении. Мочевая кислота является причиной таких заболеваний, как подагра и мочекаменная болезнь.

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