Хлеб в магазине не покупаю: готовлю свой из картофеля. Получается вкуснее и не черствеет

По
Admin
-
0
49

Не всегда хочется доверять качеству магазинного хлеба. Дело не только в составе или химии, но и в соблюдении санитарных норм, хранении, транспортировке. Ценители готовить могут смело переходить на домашний хлеб, ведь он мягкий, пышный и безопасный.

Мы в силах приготовить вкусный картофельный хлеб, который будет состоять лишь из простых продуктов, но при этом радовать своей воздушностью. Хранить картофельный хлеб можно в обычных полиэтиленовых пакетах, так он не будет черстветь много дней. Приступаем к готовке!

Ингредиенты:

  • мука — 800 гр;
  • молоко — 400 мл;
  • сухие дрожжи — 11 гр;
  • картофель — 3 шт;
  • яйцо — шт;
  • твердый сыр — 220 гр;
  • сыр моцарелла — 180 гр;
  • соль — ч.л;
  • растительное масло — 100 мл;
  • жареный кунжут.

Ингредиенты для обмазывания:

  • молоко — ст.л;
  • желток — шт.

Приготовление:

Для приготовления дрожжевого теста нам необходимо взбить одно куриное яйцо. Добавляем 100 мл растительного масла, а также сухие дрожжи. Перемешиваем ингредиенты с помощью венчика.

Соединяем ингредиенты с теплым молоком, добавляем мелкую соль. Перемешиваем.

Чистим и натираем на крупной терке картофель. Отправляем его в тесто. Твердый сыр также натираем на терке и соединяем с остальными ингредиентами.

Хлеб в магазине не покупаю: готовлю свой из картофеля. Получается вкуснее и не черствеет

Просеиваем муку через сито и постепенно добавляем в смесь. Замешиваем тесто руками на столе. Перекладываем в смазанную растительным маслом миску и накрываем кухонным полотенцем. Когда тесто постоит, обминаем его в миске.

Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Равномерно заполняем тестом.

Хлеб в магазине не покупаю: готовлю свой из картофеля. Получается вкуснее и не черствеет

Чтобы тесто не липло к рукам, можно смазать руки растительным маслом.

Накрываем заготовку кухонным полотенцем на 15-20 минут.

Руками продавливаем тесто, чтобы поделить его на небольшие кусочки хлеба. В промежутки вставляем нарезанный сыр моцарелла.

Хлеб в магазине не покупаю: готовлю свой из картофеля. Получается вкуснее и не черствеет

Смазываем заготовки хлеба смесью желтка с молоком. Посыпаем обжаренным кунжутом.

Отправляем готовиться на 30-35 минут. Температура духовки 180 градусов.

Хлеб в магазине не покупаю: готовлю свой из картофеля. Получается вкуснее и не черствеет

Хлеб в магазине не покупаю: готовлю свой из картофеля. Получается вкуснее и не черствеет

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА