Хлеб в магазине не покупаю: готовлю свой из картофеля. Получается вкуснее и не черствеет

Не всегда хочется доверять качеству магазинного хлеба. Дело не только в составе или химии, но и в соблюдении санитарных норм, хранении, транспортировке. Ценители готовить могут смело переходить на домашний хлеб, ведь он мягкий, пышный и безопасный.

Мы в силах приготовить вкусный картофельный хлеб, который будет состоять лишь из простых продуктов, но при этом радовать своей воздушностью. Хранить картофельный хлеб можно в обычных полиэтиленовых пакетах, так он не будет черстветь много дней. Приступаем к готовке!

Ингредиенты:

мука — 800 гр;

молоко — 400 мл;

сухие дрожжи — 11 гр;

картофель — 3 шт;

яйцо — шт;

твердый сыр — 220 гр;

сыр моцарелла — 180 гр;

соль — ч.л;

растительное масло — 100 мл;

жареный кунжут.

Ингредиенты для обмазывания:

молоко — ст.л;

желток — шт.

Приготовление:

Для приготовления дрожжевого теста нам необходимо взбить одно куриное яйцо. Добавляем 100 мл растительного масла, а также сухие дрожжи. Перемешиваем ингредиенты с помощью венчика.

Соединяем ингредиенты с теплым молоком, добавляем мелкую соль. Перемешиваем.

Чистим и натираем на крупной терке картофель. Отправляем его в тесто. Твердый сыр также натираем на терке и соединяем с остальными ингредиентами.

Просеиваем муку через сито и постепенно добавляем в смесь. Замешиваем тесто руками на столе. Перекладываем в смазанную растительным маслом миску и накрываем кухонным полотенцем. Когда тесто постоит, обминаем его в миске.

Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Равномерно заполняем тестом.

Чтобы тесто не липло к рукам, можно смазать руки растительным маслом.

Накрываем заготовку кухонным полотенцем на 15-20 минут.

Руками продавливаем тесто, чтобы поделить его на небольшие кусочки хлеба. В промежутки вставляем нарезанный сыр моцарелла.

Смазываем заготовки хлеба смесью желтка с молоком. Посыпаем обжаренным кунжутом.

Отправляем готовиться на 30-35 минут. Температура духовки 180 градусов.