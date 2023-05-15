Хлеб в магазине не покупаю: готовлю свой из картофеля. Получается вкуснее и не черствеет

Не всегда хочется доверять качеству магазинного хлеба. Дело не только в составе или химии, но и в соблюдении санитарных норм, хранении, транспортировке. Ценители готовить могут смело переходить на домашний хлеб, ведь он мягкий, пышный и безопасный.
Мы в силах приготовить вкусный картофельный хлеб, который будет состоять лишь из простых продуктов, но при этом радовать своей воздушностью. Хранить картофельный хлеб можно в обычных полиэтиленовых пакетах, так он не будет черстветь много дней. Приступаем к готовке!
Ингредиенты:
- мука — 800 гр;
- молоко — 400 мл;
- сухие дрожжи — 11 гр;
- картофель — 3 шт;
- яйцо — шт;
- твердый сыр — 220 гр;
- сыр моцарелла — 180 гр;
- соль — ч.л;
- растительное масло — 100 мл;
- жареный кунжут.
Ингредиенты для обмазывания:
- молоко — ст.л;
- желток — шт.
Приготовление:
Для приготовления дрожжевого теста нам необходимо взбить одно куриное яйцо. Добавляем 100 мл растительного масла, а также сухие дрожжи. Перемешиваем ингредиенты с помощью венчика.
Соединяем ингредиенты с теплым молоком, добавляем мелкую соль. Перемешиваем.
Чистим и натираем на крупной терке картофель. Отправляем его в тесто. Твердый сыр также натираем на терке и соединяем с остальными ингредиентами.
Просеиваем муку через сито и постепенно добавляем в смесь. Замешиваем тесто руками на столе. Перекладываем в смазанную растительным маслом миску и накрываем кухонным полотенцем. Когда тесто постоит, обминаем его в миске.
Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Равномерно заполняем тестом.
Чтобы тесто не липло к рукам, можно смазать руки растительным маслом.
Накрываем заготовку кухонным полотенцем на 15-20 минут.
Руками продавливаем тесто, чтобы поделить его на небольшие кусочки хлеба. В промежутки вставляем нарезанный сыр моцарелла.
Смазываем заготовки хлеба смесью желтка с молоком. Посыпаем обжаренным кунжутом.
Отправляем готовиться на 30-35 минут. Температура духовки 180 градусов.