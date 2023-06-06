Хочется душить голыми руками: украинские повара отреагировали на подрыв Каховской ГЭС

Скриншот из соцсети Эктора Хименеса-Браво
Не обошли вниманием также Владимир Ярославский и Оля Мартыновская. Девушка отметила, что готова «душить террористов голыми руками», ведь это экотерроризм с масштабными последствиями как для населения, так и для природы.
Скриншот из соцсети Владимира Ярославского
Скриншот из соцсети Оли Мартыновской
Владимир Троцкий, суперфиналист кулинарного шоу «Мастер Шеф» 7 сезона также не сдержал эмоций и готов «обслужить все поминки россиян» и пожелал все террористам сирен в каждый дом.
Скриншот из соцсети Владимира Троцкого
Популярная кондитерка Елизавета Глинская не смогла сдержать эмоций, ведь вспомнила, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС погибнет много животных – это величайшая технологическая катастрофа в Европе за десятилетия.
Евгений Клопотенко призвал украинцев бороться, не сдаваться и донатить. Ведь вместе мы победим врага и оккупанта – россию.
Скриншот из соцсети Клопотенка
Напомним вам, что:
- В ОВА подчеркивают, что через 5 часов вода достигнет критического уровня. В настоящее время началась эвакуация жителей опасных районов.
- Также сообщают, что в Новой Каховке из-за подрыва ГЭС затопило местный зоопарк. Судьба животных, проживающих там, пока неизвестна.
- Выехавший на подконтрольную Украине территорию местный житель Каховки утверждает, что был лишь один взрыв – после этого Каховская ГЭС «посыпалась как карточный дом».