Хочется душить голыми руками: украинские повара отреагировали на подрыв Каховской ГЭС

Утром, 6 июня, российские террористы взорвали Каховскую ГЭС. Проводится эвакуация населения. На это преступление уже отреагировали украинские повара. После подрыва дамбы Каховской ГЭС украинские повара, рестораторы и участники кулинарного шоу «Мастер Шеф» отреагировали на российский терроризм. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус 24 канал собрал все реакции поваров на очередное военное преступление российских террористов. В настоящее время проводится эвакуация населения из опасных районов. Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Украинский шеф-повар и ресторатор, эксперт кулинарного шоу «Мастер Шеф» колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво высказался по поводу российского террора:

Скриншот из соцсети Эктора Хименеса-Браво

Скриншот из соцсети Эктора Хименеса-Браво

Не обошли вниманием также Владимир Ярославский и Оля Мартыновская. Девушка отметила, что готова «душить террористов голыми руками», ведь это экотерроризм с масштабными последствиями как для населения, так и для природы.

Скриншот из соцсети Владимира Ярославского

Скриншот из соцсети Оли Мартыновской

Владимир Троцкий, суперфиналист кулинарного шоу «Мастер Шеф» 7 сезона также не сдержал эмоций и готов «обслужить все поминки россиян» и пожелал все террористам сирен в каждый дом.

Скриншот из соцсети Владимира Троцкого

Популярная кондитерка Елизавета Глинская не смогла сдержать эмоций, ведь вспомнила, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС погибнет много животных – это величайшая технологическая катастрофа в Европе за десятилетия.

Евгений Клопотенко призвал украинцев бороться, не сдаваться и донатить. Ведь вместе мы победим врага и оккупанта – россию.

Скриншот из соцсети Клопотенка

Напомним вам, что: