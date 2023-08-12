Ходовой пирог на каждый день. Вся семья в восторге: быстрее и вкуснее рецепта ещё не встречала

Для многих приготовление пирогов является сложным и долгим процессом. Вероятно, типичные процессы готовки для большинства — это замес теста, готовка начинки.
Однако, сейчас для приготовления вкусного пирога не нужно заморачиваться. Можно создать пирог из простых компонентов, не замешивая долго тесто и не проводя махинации с начинкой.
Например, получится быстро приготовить творожный пирог. Он отлично подходит для чаепития или утреннего приема пищи.
Ингредиенты для творожного пирога:
- Яйцо — 4 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 200 г;
- Растительное масло — 120 мл;
- Кефир — 120 мл;
- Мука — 300 г;
- Разрыхлитель — 8 г;
Ингредиенты для начинки:
- Творог — 300 г;
- Сахарная пудра — 3 ст.л.;
- Яйцо — шт.
Приготовление творожного пирога:
Солим яйца и взбиваем миксером 2-3 минуты. К яйцам высыпаем сахарный песок, продолжаем взбивать до образования белой пены.
В яичную смесь выливаем растительное масло и кефир, продолжаем взбивать до смешения компонентов. Соединяем муку и разрыхлитель, просеиваем частями в яичную смесь.
Замешиваем густое тесто без комков. Застилаем форму для выпечки пергаментом, задевая бортики. Выливаем тесто в форму, равномерно распределяем по дну.
В отдельной таре смешиваем миксером яйцо с творогом и сахарной пудры до состояния крема. Выкладываем крем в кондитерский мешок, покрываем им поверхность теста. Можно сделать узор на пироге.
Выпекаем пирог при 180 градусах 45 минут.
После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Получается пышный домашний творожный пирог.