Ходовой пирог на каждый день. Вся семья в восторге: быстрее и вкуснее рецепта ещё не встречала

Для многих приготовление пирогов является сложным и долгим процессом. Вероятно, типичные процессы готовки для большинства — это замес теста, готовка начинки.

Однако, сейчас для приготовления вкусного пирога не нужно заморачиваться. Можно создать пирог из простых компонентов, не замешивая долго тесто и не проводя махинации с начинкой.

Например, получится быстро приготовить творожный пирог. Он отлично подходит для чаепития или утреннего приема пищи.

Ингредиенты для творожного пирога:

Яйцо — 4 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 200 г;

Растительное масло — 120 мл;

Кефир — 120 мл;

Мука — 300 г;

Разрыхлитель — 8 г;

Ингредиенты для начинки:

Творог — 300 г;

Сахарная пудра — 3 ст.л.;

Яйцо — шт.

Приготовление творожного пирога:

Солим яйца и взбиваем миксером 2-3 минуты. К яйцам высыпаем сахарный песок, продолжаем взбивать до образования белой пены.

В яичную смесь выливаем растительное масло и кефир, продолжаем взбивать до смешения компонентов. Соединяем муку и разрыхлитель, просеиваем частями в яичную смесь.

Замешиваем густое тесто без комков. Застилаем форму для выпечки пергаментом, задевая бортики. Выливаем тесто в форму, равномерно распределяем по дну.

В отдельной таре смешиваем миксером яйцо с творогом и сахарной пудры до состояния крема. Выкладываем крем в кондитерский мешок, покрываем им поверхность теста. Можно сделать узор на пироге.

Выпекаем пирог при 180 градусах 45 минут.

После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Получается пышный домашний творожный пирог.