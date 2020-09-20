Ходовые испытания в Чёрном море проходит новый малый ракетный корабль проекта «Буян-М»

Ходовые испытания в Чёрном море проходит новый малый ракетный корабль «Грайворон». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Во время испытаний на корабле проверят работу двигателей, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем. Также штатный экипаж и члены планируется проверить мореходные характеристики.

По завершению испытаний судостроители совместно с командой «Грайворона» проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана государственных испытаний.

Это девятый корабль серии проекта 21631«Буян-М». Судно оснащено современным артиллерийским, ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением. Как и все остальные он был построен на «Зеленодольском заводе им. Горького» в Татарстане. Его закладка состоялась 10 апреля 2015-го. Месяц назад экипаж «Грайворона» завершил переход в Новороссийск для прохождения государственных испытаний. На Черноморском флоте уже проходят службу 3 корабля этой же серии – «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия». Планируется, что «Грайворон» пополнит этот список до конца текущего года.