Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить холодный чай с клубникой. Ягоду можно использовать как свежую, так и замороженную. Сироп топинамбура можно заменить любым другим подсластителем, а лимон заменить на апельсин или лайм. Напиток получается очень вкусным и ароматным!

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Вода 600 Миллилитров

Клубника 100 Грамм

Чай зеленый 2 Чайных ложки

Сироп топинабмура 1-2 Ст. ложек

Лимон 10 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

91 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Холодный чай с клубникой»

Подготовьте все ингредиенты.

Мелко порежьте лимон. Клубнику помойте, удалите хвостики и нарежьте ломтиками.

Переложите клубнику с лимоном в заварочный чайник, добавьте зеленый чай.

Влейте горячую воду. Оставьте на 5-10 минут завариться.

Добавьте сироп топинамбура по вкусу. Полностью остудите чай и уберите в холодильник на 1 час.

Подавайте чай с парой кубиков льда.