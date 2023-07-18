Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить холодный чай с клубникой. Ягоду можно использовать как свежую, так и замороженную. Сироп топинамбура можно заменить любым другим подсластителем, а лимон заменить на апельсин или лайм. Напиток получается очень вкусным и ароматным!
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Напитки / Чай
Состав / Ингредиенты:
- Вода 600 Миллилитров
- Клубника 100 Грамм
- Чай зеленый 2 Чайных ложки
- Сироп топинабмура 1-2 Ст. ложек
- Лимон 10 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
91 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Холодный чай с клубникой»
Подготовьте все ингредиенты.
Мелко порежьте лимон. Клубнику помойте, удалите хвостики и нарежьте ломтиками.
Переложите клубнику с лимоном в заварочный чайник, добавьте зеленый чай.
Влейте горячую воду. Оставьте на 5-10 минут завариться.
Добавьте сироп топинамбура по вкусу. Полностью остудите чай и уберите в холодильник на 1 час.
Подавайте чай с парой кубиков льда.