Холодный суп из огурцов по-корейски

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить холодный суп из огурцов по-корейски. Огурцы выбирайте хрустящие, лучше с тонкой гладкой кожицей, которая не будет горчить. Водоросли вакаме можно заменить на нори. Готовится все быстро и просто, так что берите на заметку!
Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Супы / Холодные супы География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Огурец 2-3 Штук (среднего размера)
  • Лук зеленый (стебли) 2-3 Штук
  • Вакаме 1 Ст. ложка
  • Кунжут жареный 2 Чайных ложки
  • Острый молотый перец чили 1/3 Чайных ложки
  • Соевый соус 1-2 Ст. ложек
  • Уксус рисовый 1-2 Чайных ложек
  • Вода 500 Миллилитров
  • Соль 1/3-1/2 Чайных ложки
  • Чеснок 1-2 Зубчиков
  • Сахар 1/2 Чайных ложки

Количество порций 1

Калорийность

25 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Холодный суп из огурцов по-корейски»

Холодный суп из огурцов по-корейски

Подготовьте все ингредиенты.

Холодный суп из огурцов по-корейски

В холодной воде растворите соль.

Холодный суп из огурцов по-корейски

Водоросли вакаме замочите в горячей воде на 2-3 минуты, затем промойте в холодной и откиньте на сито. Отожмите от лишней жидкости.

Холодный суп из огурцов по-корейски

Нарежьте огурцы тонкой соломкой.

Холодный суп из огурцов по-корейски

Добавьте мелко нарезанные водоросли.

Холодный суп из огурцов по-корейски

Зеленый лук мелко, чеснок пропустите через пресс, добавьте в миску. Влейте соевый соус и рисовый уксус, приправьте жареным кунжутом, острым молотым перцем и сахаром. Аккуратно перемешайте и оставьте на полчаса в холодильнике.

Холодный суп из огурцов по-корейски

Выложите в миску для подачи овощную часть и влейте холодную воду. Добавьте пару кубиков льда для подачи. Приятного вам аппетита!

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