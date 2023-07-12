Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить холодный суп из огурцов по-корейски. Огурцы выбирайте хрустящие, лучше с тонкой гладкой кожицей, которая не будет горчить. Водоросли вакаме можно заменить на нори. Готовится все быстро и просто, так что берите на заметку!
Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Супы / Холодные супы География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Огурец 2-3 Штук (среднего размера)
- Лук зеленый (стебли) 2-3 Штук
- Вакаме 1 Ст. ложка
- Кунжут жареный 2 Чайных ложки
- Острый молотый перец чили 1/3 Чайных ложки
- Соевый соус 1-2 Ст. ложек
- Уксус рисовый 1-2 Чайных ложек
- Вода 500 Миллилитров
- Соль 1/3-1/2 Чайных ложки
- Чеснок 1-2 Зубчиков
- Сахар 1/2 Чайных ложки
Количество порций 1
Калорийность
25 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Холодный суп из огурцов по-корейски»
Подготовьте все ингредиенты.
В холодной воде растворите соль.
Водоросли вакаме замочите в горячей воде на 2-3 минуты, затем промойте в холодной и откиньте на сито. Отожмите от лишней жидкости.
Нарежьте огурцы тонкой соломкой.
Добавьте мелко нарезанные водоросли.
Зеленый лук мелко, чеснок пропустите через пресс, добавьте в миску. Влейте соевый соус и рисовый уксус, приправьте жареным кунжутом, острым молотым перцем и сахаром. Аккуратно перемешайте и оставьте на полчаса в холодильнике.
Выложите в миску для подачи овощную часть и влейте холодную воду. Добавьте пару кубиков льда для подачи. Приятного вам аппетита!