Холодный торт с сухофруктами и орехами

С тех пор как я начала готовить холодный торт, детей не нужно заставлять есть орехи и сухофрукты! Теперь они сами просят это лакомство и с удовольствием уплетают его. Лучшей пары к чашке чая, чем кусочек этого десерта, и представить сложно!

Для хозяек приготовление этого торта — само удовольствие. Нужно просто всё смешать и отправить в холодильник на сутки. Соглашусь, дождаться его бывает сложно, поэтому мы частенько достаем его раньше. Рассказываю, как приготовить торт без выпечки, яиц, сахара и муки. Сохраняйте рецепт!

Ингредиенты

Чернослив100 г Изюм100 г Курага100 г Арахис100 г Грецкие орехи70 г Сметана400 г Сгущенное молоко300 мл Крекер300 г

Приготовление

Залейте сухофрукты водой. Арахис обжарьте на сухой сковороде, а затем очистите. Нарежьте курагу, чернослив и грецкие орехи крупными кусочками. Смешайте сметану 25 % комнатной температуры со сгущенным молоком. Добавьте мелкие крекеры, арахис, грецкие орехи и сухофрукты, перемешайте. Застелите разъемную форму пищевой пленкой и выложите туда приготовленную массу. Накройте ее доской, приложив груз. Уберите заготовку в холодильник на сутки, затем переверните торт на тарелку и аккуратно снимите пленку.

Вы можете экспериментировать с ингредиентами для торта без муки. В этот раз я выбрала курагу, чернослив и изюм, а в следующий попробую добавить финики, сушеные яблоки и бананы. А как красиво будут смотреться цукаты! Интересно, фундук вместо грецкого ореха подойдет? Попробуем!