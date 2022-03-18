Хомячий фактор. В Крыму с прилавков сметают сахар и макароны

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 11. АиФ-Крым №11 15/03/2022

Жизнь показывает, что иммунитет против слухов, у многих людей не вырабатывается. И они, не успев подъесть запасы гречки, скопленные с начала пандемии 2020-го, снова бросаются в атаку на прилавки.

Историй продуктового ажиотажа в Крыму было достаточно. Вспомнить хотя бы слухи и небывалом подорожании растительного масла четырёхлетней давности. Люди потащили домой коробки «дефицита». Самым абсурдным на полуострове был «соляной бум». В феврале 2006-го крымчане «вычистили» магазины от всех запасов. Соляная паника вспыхнула на Украине, и была связана с реконструкцией одного из добывающих предприятий. Но в Крыму, куда она докатилась, люди почему-то не думали о том, что на полуострове производят свою соль…

Рафинада нам не надо?

Аксенов: главы районов будут уволены за недостоверный мониторинг цен Первыми жертвами повышенного спроса стали недорогие крупы, дешёвые макаронные изделия, и — самая обычная соль по цене 14-20 рублей за килограмм. Но, конечно, король ажиотажа — сахар-песок. Если всё вышеперечисленное в течение суток благополучно вернулось на прилавок, то любителям сладкой жизни пришлось нелегко.