Хороший кальян в каждый дом

Итак, вы распробовали и полюбили кальян, осознали, что вам близка его философия. Скорее всего вы успели стать постоянным клиентом различных заведений, где подают это дымное «лакомство» и сформировали свой вкус и предпочтения в этом деле. Тогда самое время задуматься о приобретении хорошего кальяна в личное пользование, не находите?
Покупая кальян для дома, вы получаете возможность наслаждаться умиротворяющим отдыхом в любое время, когда вам только этого захочется. Помимо этого, свой собственный кальян и курится вкуснее и приятнее — проверено. Ну и ваши близкие, которым также по душе дымный релакс, будут весьма обрадованы вашему приобретению.
Интернет-магазин DuDa подготовил несколько советов по выбору домашнего кальяна, так как о кальянах мы знаем всё, и с радостью делимся своими знаниями, внося посильный вклад в развитие культуры курения среди нашей аудитории.
- Самый удобный кальян для дома — среднеразмерный. Слишком маленький кальян не создаст ту неповторимую атмосферу, а слишком большому найдётся место не в каждом интерьере.
- Выбирайте кальян с силиконовым шлангом. На сегодняшний день это оптимальное решение, не зря же топовые украинские и европейские производители остановились именно на них.
- Для домашнего пользования будет достаточно кальяна на одну трубку. Этого вполне хватит даже для небольшой компании, при этом герметичность будет что надо.
- Смотрите на наличие обратного клапана. Хотя это и очень нужная функция, на рынке ещё встречаются модели, ей не наделённые.
- Самые долговечные шахты — из нержавеющей стали. Обращайте внимание на диаметр шахты. Чем она шире, тем легче и мощнее будет тяга.
- Самые удобные соединения — это уплотнители и click-системы.
- Наличие бачи или калауда в комплекте будет несомненным преимуществом.
Магазин DuDa рекомендует к приобретению кальяны украинского или европейского производства, так как их эксплуатационные свойства и эргономика наиболее сбалансированы и соответствуют современным требованиям самых искушённых потребителей. Как пример, обратите внимание на кальян AMY Deluxe. Прекрасное сочетание цены и качества. AMY — немецкий бренд, а это уже говорит о многом.
Запчасти и аксессуары
Покупая кальян для дома, не забывайте, что для правильного и полноценного его использования, вам понадобятся некоторые сопутствующие аксессуары на кальян.
Во-первых, кальян невозможно курить, не имея расходных материалов, таких как уголь и фольга. Во-вторых, сей ритуал требует наличия дополнительных инструментов, например таких как щипцы для манипуляций с углями. Калауд или бача не столь необходимы, но существенно облегчают жизнь. И в-третьих, кальяну необходима регулярная чистка и уход, вы же хотите, чтобы любимый девайс служил верой и правдой как можно дольше?
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