Хороший кальян в каждый дом

Итак, вы распробовали и полюбили кальян, осознали, что вам близка его философия. Скорее всего вы успели стать постоянным клиентом различных заведений, где подают это дымное «лакомство» и сформировали свой вкус и предпочтения в этом деле. Тогда самое время задуматься о приобретении хорошего кальяна в личное пользование, не находите?

Покупая кальян для дома, вы получаете возможность наслаждаться умиротворяющим отдыхом в любое время, когда вам только этого захочется. Помимо этого, свой собственный кальян и курится вкуснее и приятнее — проверено. Ну и ваши близкие, которым также по душе дымный релакс, будут весьма обрадованы вашему приобретению.

Интернет-магазин DuDa подготовил несколько советов по выбору домашнего кальяна, так как о кальянах мы знаем всё, и с радостью делимся своими знаниями, внося посильный вклад в развитие культуры курения среди нашей аудитории.

Самый удобный кальян для дома — среднеразмерный. Слишком маленький кальян не создаст ту неповторимую атмосферу, а слишком большому найдётся место не в каждом интерьере.

Выбирайте кальян с силиконовым шлангом. На сегодняшний день это оптимальное решение, не зря же топовые украинские и европейские производители остановились именно на них.

Для домашнего пользования будет достаточно кальяна на одну трубку. Этого вполне хватит даже для небольшой компании, при этом герметичность будет что надо.

Смотрите на наличие обратного клапана. Хотя это и очень нужная функция, на рынке ещё встречаются модели, ей не наделённые.

Самые долговечные шахты — из нержавеющей стали. Обращайте внимание на диаметр шахты. Чем она шире, тем легче и мощнее будет тяга.

Самые удобные соединения — это уплотнители и click-системы.

Наличие бачи или калауда в комплекте будет несомненным преимуществом.

Магазин DuDa рекомендует к приобретению кальяны украинского или европейского производства, так как их эксплуатационные свойства и эргономика наиболее сбалансированы и соответствуют современным требованиям самых искушённых потребителей. Как пример, обратите внимание на кальян AMY Deluxe. Прекрасное сочетание цены и качества. AMY — немецкий бренд, а это уже говорит о многом.

Запчасти и аксессуары

Покупая кальян для дома, не забывайте, что для правильного и полноценного его использования, вам понадобятся некоторые сопутствующие аксессуары на кальян.

Во-первых, кальян невозможно курить, не имея расходных материалов, таких как уголь и фольга. Во-вторых, сей ритуал требует наличия дополнительных инструментов, например таких как щипцы для манипуляций с углями. Калауд или бача не столь необходимы, но существенно облегчают жизнь. И в-третьих, кальяну необходима регулярная чистка и уход, вы же хотите, чтобы любимый девайс служил верой и правдой как можно дольше?

Все вышеперечисленное добро, а также высококачественные комплектующие для кальяна, вы можете заказать онлайн в лучшем кальян-шопе современности — магазине DuDa. Наш виртуальный каталог содержит в себе абсолютно всё, что нужно для комфортного курения кальянов, и не только их. Наши консультанты всегда готовы компетентно ответить на все вопросы, а наши цены вас приятно удивят.