Хорошо сочетаются с лесным орехом. Секреты приготовления лисичек

Лисички — прекрасный летний дар природы Выбирайте только свежие и не увядшие грибы. Обычно лисичка плотная, желтая, как лимон, или оранжевая. Без червячков внутри, или немного изъеденная лесными обитателями — такую я беру. А если есть коричневые пятна — обычно нет (если маленькие — можно удалить ножом). Старые грибы я отбрасываю.⠀

Несмотря на некоторую горечь, лисички не нужно замачивать. Достаточно хорошо промыть в большом количестве воды. Иногда лисички содержат песок, который сложно вымыть. Мой секрет: уже промытые лисички я посыпаю мукой, прямо на пластинки, и осторожно распределяю ее по грибам. Даю постоять минут 10 и промываю в большом сите или дуршлаге. Мука набухает, и когда ее удаляем, она «забирает» с собой мелкую пыль (песок).

Отваривать лисички заранее не надо

Жарить лисички лучше всего на большом огне, в один слой на стальной или антипригарной сковороде.

Налил масла, разогрел, бросил лисички, дал им поджариться с одной стороны, только после этого перемешиваю и немного солю. Не выжаривайте сильно!

Если перемешивать любые грибы с самого начала или класть толстый слой, они выпустят сок, пристанут и плохо обжарятся.

Отваривать лисички заранее не надо.

Когда грибы обжарены, откидываю их на сито, на сковороду добавляю измельченный чеснок, немного уменьшаю огонь и жарю еще примерно 30 секунд, добавляю грибы, солю, перчу и добавляю рубленую петрушку, тимьян или орегано, кусок сливочного масла, секунд 10 прогреваю и снимаю.

Лисички хранятся у меня в боксе в холодильнике дней 5. Когда они мне нужны, слегка прогреваю прямо на сковороде — и готово. Использую такие грибы для приготовления соусов, в любую пасту, ризотто, как дополнительный гарнир к любому горячему блюду — хоть белая рыба, хоть мясо или просто даже к отварной или жареной картошки.⠀

Лисички хорошо сочетаются с жареным лесным орехом или маслом из него. Попробуйте, это очень вкусно!