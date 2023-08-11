Рецепты Хоть 100 банок закройте, будет мало: рецепт корнишонов По Admin - 11 августа, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Какая ваша любимая зимняя консервация? Мы просто обожаем корнишоны. Их можно есть как отдельную закуску или подавать в мясные или овощные блюда. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чтобы приготовить закрутку из огурчиков на зиму, не требуется много времени или дорогих ингредиентов. Весь процесс занимает час, а результат стоит стараний. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Рецепт маринованных огурцов Время: 1 час Порции: 1 Ингредиенты на 1 литровую банку: – 1 соцветие укропа; – 1 лавровый лист; – 5 горошин душистого перца горошком; – 1 луковица; – 1 морковь; – половина корня петрушки; – 1 столовая ложка дижонской горчицы; – молодые огурцы. Для маринада на 1 литр воды: – 2 столовые ложки соли; – 4 столовые ложки сахара; – 100 миллилитров уксуса. Приготовление: Предварительно замочите чистые огурцы в воде на 2 часа. Таким образом они впитают жидкость и станут хрустящими и вкусными. На дно банки выложите горошины перца, соцветия укропа, лавровый лист. Нарежьте кусочками очищенный лук и морковь и выложите в банки. Сверху уложите огурцы. Сварите маринад и залейте горячим банки с огурцами. Подготовьте все для стерилизации закрутки и варите накрыв крышкой 10 минут. Плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте маринованные огурцы полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить маринованные помидоры по-грузински на зиму. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Пока не завершился сезон: 5 летних блюд из клубники – это будет так вкусноТри лучших рецепта огурцов на зиму, которые точно понравятся каждомуДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляРецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусноРецепт кабачковой икры, как из магазина