Хоть 100 банок закройте, будет мало: рецепт корнишонов

Какая ваша любимая зимняя консервация? Мы просто обожаем корнишоны. Их можно есть как отдельную закуску или подавать в мясные или овощные блюда.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чтобы приготовить закрутку из огурчиков на зиму, не требуется много времени или дорогих ингредиентов. Весь процесс занимает час, а результат стоит стараний.

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Рецепт маринованных огурцов

Время: 1 час

1 час Порции: 1

Ингредиенты на 1 литровую банку:

– 1 соцветие укропа;

– 1 лавровый лист;

– 5 горошин душистого перца горошком;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– половина корня петрушки;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– молодые огурцы.

Для маринада на 1 литр воды:

– 2 столовые ложки соли;

– 4 столовые ложки сахара;

– 100 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Предварительно замочите чистые огурцы в воде на 2 часа. Таким образом они впитают жидкость и станут хрустящими и вкусными.

На дно банки выложите горошины перца, соцветия укропа, лавровый лист. Нарежьте кусочками очищенный лук и морковь и выложите в банки. Сверху уложите огурцы.

Сварите маринад и залейте горячим банки с огурцами.

Подготовьте все для стерилизации закрутки и варите накрыв крышкой 10 минут. Плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте маринованные огурцы полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

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