«Хотели поднять настроение»: пьяные севастопольцы угрожали девушке оружием и попали в серьёзное ДТП

Попытка пьяного водителя, подозреваемого в угрозах убийством, избежать правосудия закончилась серьёзным ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Севастополю.

По данным правоохранителей, 2 декабря 34-летний местный житель распивал спиртное со своим товарищем. Затем он отправился в ближайший комиссионный магазин, где купил пневматический пистолет за 5 тысяч рублей. «Обновкой» решил воспользоваться его приятель, направив оружие на девушку, гулявшую с собакой.

«Он подошёл: Девушка, хотите я вашу собаку застрелю? У него в руках было оружие. Я не рассматривала, потому что испугалась. Я говорю: Ты что, не нормальный? Он направляет на собаку, потом направляет на меня, типа «И тебя сейчас застрелю».

Потом пьяные друзья решили скрыться, предварительно сдав оружие обратно в магазин.

Однако молодой человек перепуганной девушки сообщил о случившемся в полицию, и правоохранители в районе 5-го километра Балаклавского шоссе обнаружили автомобиль «Тойота», на котором передвигались злоумышленники. После того как водитель отказался остановиться по требованию ДПС, стражи порядка начали преследование. Уже спустя несколько минут в районе улицы Хрусталёва пьяный водитель не справился с управлением: автомобиль выехал на встречную полосу, после чего перевернулся. Задержанные объяснили свои угрозы девушке и её собаке весьма неожиданно.

« — Хотели поднять настроение общественности.

— А зачем вы потом поехали на машине, не выполняя требования остановки, потом перевернулись на машине?

— Потому что капитан полиции нарушил свои обязанности: он выскочил посреди дороги и начал махать своим жезлом.

— Но вы его чуть не сбили!

— На кольце, там было не две сплошные, там было четыре сплошных!»

Отметим, что во время разговора с правоохранителями задержанный вёл себя крайне вызывающе.

«Выписывай штраф за превышение скорости и до свидания!»

Однако, очевидно, только штрафом за превышение скорости наказание для водителя не ограничится. В отношении него составлены административные материалы за невыполнение требований об остановке, отказ от медицинского освидетельствования, нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью. За эти правонарушения водителю грозит лишение прав на срок до двух лет. Кроме того, в отношении его товарища возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Санкции этой статьи предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.