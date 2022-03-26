Сервисы для бизнеса, особенности их применения. Преимущества виртуальной АТС

На данный момент очень популярной в сфере телекоммуникаций стала виртуальная АТС. Это некого рода услуга для фирмы и компаний, которая способна заменить штатную установленную АТС или колл-центр на удаленную. Суть данного оборудования заключается в том, что фирма получает для использования АТС с цифровым соединением по IP. Данная АТС физически размещается не в кабинете вашего офиса, а у провайдера, который следит за ее исправностью.

Возможности виртуальной АТС для малого бизнеса

Данная виртуальная АТС хорошо подходит для малого бизнеса, заказать которую не составляет труда. Однако при выборе, нужно обращать на качественность оборудования, класс и умения мастеров, которые будут вам устанавливать, ну и отзывы о самом провайдере, чтобы вас в дальнейшем не беспокоили различные обрывы соединения или плохое качество связи. Виртуальная АТС и онлайн сервисы для бизнеса пользуются огромным спросом у предпринимателей, поскольку является качественным и надежным аппаратом в данной области. Если вы хотите купить мини АТС в Нижнем Новгороде, обратитесь к производителю или региональному представителю.

В техническом понимании каждая виртуальная АТС может различно рассматриваться и критиковаться. Поскольку есть свои плюсы и минусы в данной системе, но первых у нее больше, поэтому выбор у компаний всегда будет в пользу ее. Поскольку это цифровая новая система в телекоммуникационной сфере, и быстро вытеснила аналоговых конкурентов.

Возможности виртуальной АТС для малого бизнеса

Способы компоновки вашей виртуальной АТС могут быть различного плана. Данное разнообразие предоставляет сам провайдер и владелец виртуальной АТС. Например, по предоставляемому оборудованию выделяется VoIP-шлюз для абонентов, который физически будет находиться у владельца его, а сторона, которая арендует его будет использовать данный шлюз с помощью настроенных по данному каналу связи телефоны, только не обычные стационарные телефоны, а IP-телефония. К комплекту телефонов также должно сопровождаться программное обеспечение и поддержка технической службы со стороны провайдера. Также помимо телефонов арендатору выделяется своя виртуальная машина, которая работает на определенной ОС и снабжена всем необходимым софтом. Такая виртуальная машина в просто народе именуется как софтсвич. Данный софтсвич работает на определенном выделенном от провайдера домене, на котором будет работать вся фирма. Помимо данных функций также можно объединять несколько пользователей в группы, настраивать громкую связь или автоответчик, устанавливать внутренние и мобильные номера.

Прочитав данную статью, вам наверно показалось, что виртуальная АТС это что-то сложное и не понятное, но не передумывайте в ее выборе, поскольку этим всем занимаются специалисты, а вам лишь для ее управления нужно использовать готовый графический веб-интерфейс в браузере или использовать программу на мобильном устройстве. То есть управление очень удобно и мобильно.