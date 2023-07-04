Хозяйка из Индии научила. Как приготовить кабачки вкуснее мяса: быстрый и простой рецепт

Родина кабачков до сих пор доподлинно неизвестна. Некоторые исследователи считают, что дикие кабачки стали употреблять в пищу мексиканцы. Другие ученые склонны предполагать, что кабачки были в рационе питания итальянцы. Причем в Италии изначально не ели мякоть кабачков. Есть рецепты готовки лишь семян или цветков этого овоща.

Так как кабачок гипоаллергенен, он не вызывает аллергии. Этот овощ показан при множестве заболеваний. По этой причине, стоит знать больше о приготовлении пищи из кабачка.

Расскажем, как сделать брускетты с кабачком.

Ингредиенты для кабачковых брускетт:

кабачки — 2 шт.;

соль и черный перец по вкусу;

яйца — 3 шт.;

кукурузный крахмал — ст.л.;

паприка — ½ ч.л.;

базилик — ½ ч.л.;

сметана 30% — 2 ст.л.;

мука — 200 мл;

сыр — 250 г;

помидоры — 2 шт.;

чеснок — зубчик.

Приготовление кабачковых брускетт:

Делаем небольшие углубления зубчиками вилки по всей поверхности кабачков. Нарезаем кабачки широкими овальными пластами толщиной 2-3 мм.

Выкладываем пластины в тарелку, посыпаем ½ ч. л. соли и чёрный перец и перемешиваем. Оставляем пластины на 10 минут.

В это время разбиваем в отдельную миску яйца, солим, добавляем крахмал, паприку, базилик и сметану, смешиваем. Застилаем противень пергаментом, смазываем растительным маслом.

Кабачковые пластины опускаем в муку, а затем окунаем с обеих сторон в яичную смесь. Выкладываем каждую обработанную пластину на противень.

Выпекаем брускетты в духовке при 180 градусах 20-25 минут. Нарезаем маленьким кубиком сыр и помидор. В кусочки помидоров при помощи пресса пропускаем зубчик чеснока, смешиваем.

Выкладываем помидоры и сыр на готовые брускетты.

Повторно отправляем блюдо в духовку при 180 градусах на 5 минут.

Брускетты можно по желанию украсить свежей нашинкованной зеленью.

Получается необычная закуска на каждый день или для праздника.