Хозяйка из Индии научила. Теперь готовлю кабачки только так: получаются вкуснее мяса

Трудно сосчитать, сколько блюд можно приготовить из кабачков. Этот овощ даже способен стать заменой для многих других компонентов. Например, возможно заменить картофель кабачков или репу.

Мякоть кабачка помимо основных блюд используют для пирогов. Она способна сделать выпечку более пышной и мягкой.

Стоит периодически включать кабачки в свой рацион питания. Этот овощ богат полезными веществами и микроэлементами.

Кабачки станут хорошей закуской к столу. Расскажем, как приготовить кабачки в кляре.

Ингредиенты для кабачков в кляре:

Кабачки — 2 шт.;

Яйца — 4 шт.;

Соль -½ ч. л.;

Голландский сыр — 90 г;

Петрушка — 6 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Панировочные сухари — 90 г;

Мука — 40 г;

Черный перец — 1/2 ч. л.;

Растительное масло — 50 мл.

Приготовление кабачков в кляре:

Ножом или вилкой делаем на кожуре кабачков рубцы, удаляем плодоножки. Нарезаем кабачки вдоль на пластины толщиной 5-6 мм.

На рабочую поверхность выкладываем каждый кабачковый пласт отдельно, солим и перчим. Затем переворачиваем на другую сторону и аналогично солим и перчим.

Складываем кабачковые пластины вместе, под целлофаном оставляем на 10 минут. Затем убираем воду с пластин.

В отдельную миску натираем мелко сыр и зубчики чеснока. Шинкуем петрушку, вместе с яйцами добавляем в смесь сыра и чеснока.

Муку смешиваем с панировочными сухарями.

В сковороде разогреваем 20 мл растительного масла. Обваливаем в смеси сухарей и муки пластины кабачка, а затем опускаем в смесь сыра и яиц.

В сковороде под крышкой на среднем огне обжариваем пластины 3 минуты. Переворачиваем пластины жареной стороной вверх, жарим вторую сторону аналогично пару минут.

Масло обновляем после обжаривания нескольких партий кабачков в кляре.

Употреблять кабачки в кляре рекомендуется с соевым соусом. Это хорошая сытная закуска, которая популярна в Индии.