Хрен больше не нужен. Маринованные огурцы на зиму: все гости хрустели да рецепт выпрашивали

Люди потребляют огурцы более 4000 лет, с момента возникновения Месопотамии. С тех пор человечество узнало много блюд, которые можно сделать из огурцов.

В некоторых поселениях Африки огурцы считаются валютой. В этом овоще измеряется богатство семьи. Например, если у жениха много огурцов, значит он богатый.

В нашей стране к этому овощу относятся не столь трепетно. При этом, многие очень любят маринованные хрустящие огурцы. Расскажем, как их можно приготовить без популярной добавки для хруста.

Ингредиенты для маринованных огурцов:

огурцы и корнишоны;

лавровый лист — 1 шт. в банку;

укроп — 2 зонтика в банку;

чеснок — 1 зубчик в банку;

перец острый — 1 шт. в банку;

перец чёрный горошек — 20 шт. в банку;

кориандр — 1/2 ч. л. в банку;

лук репчатый — по 2 кружочка в банку;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

уксус 9% — 8 ст. л.

Приготовление маринованных огурцов:

Промываем тщательно огурцы, лук и чеснок. В банки выкладываем по лавровому листу, зонтику укропа, острому перцу и горошины черного перца.

Нарезаем пластинами зубчики чеснока, отправляем в банки вместе с кориандром. Заранее не забываем стерилизовать банки и крышки.

Выкладываем в банки огурцы, нарезаем кольцами лук. На утрамбованные огурцы кладем кольца лука. Предварительно удаляем у овощей плодоножки.

Наверх банок можно выложить корнишоны, хорошо утрамбовать в банки.

Заливаем банки с огурцами кипятком, накрываем крышками и оставляем на 20 минут.

Выливаем жидкость из-под огурцов в кастрюлю. На литр воды для маринада выкладываем пару ложек соли и 4 ложки сахарного песка. Вливаем уксус в воду, доводим до кипения.

Выливаем маринад в банки с огурцами, закатываем и переворачиваем дном вверх.

После остывания огурцы рекомендуется положить в погреб.

Получаются хрустящие маринованные огурцы без хрена.