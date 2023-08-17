Хрен больше не нужен. Маринованные огурцы на зиму: все гости хрустели да рецепт выпрашивали

Люди потребляют огурцы более 4000 лет, с момента возникновения Месопотамии. С тех пор человечество узнало много блюд, которые можно сделать из огурцов.
В некоторых поселениях Африки огурцы считаются валютой. В этом овоще измеряется богатство семьи. Например, если у жениха много огурцов, значит он богатый.
В нашей стране к этому овощу относятся не столь трепетно. При этом, многие очень любят маринованные хрустящие огурцы. Расскажем, как их можно приготовить без популярной добавки для хруста.
Ингредиенты для маринованных огурцов:
- огурцы и корнишоны;
- лавровый лист — 1 шт. в банку;
- укроп — 2 зонтика в банку;
- чеснок — 1 зубчик в банку;
- перец острый — 1 шт. в банку;
- перец чёрный горошек — 20 шт. в банку;
- кориандр — 1/2 ч. л. в банку;
- лук репчатый — по 2 кружочка в банку;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- уксус 9% — 8 ст. л.
Приготовление маринованных огурцов:
Промываем тщательно огурцы, лук и чеснок. В банки выкладываем по лавровому листу, зонтику укропа, острому перцу и горошины черного перца.
Нарезаем пластинами зубчики чеснока, отправляем в банки вместе с кориандром. Заранее не забываем стерилизовать банки и крышки.
Выкладываем в банки огурцы, нарезаем кольцами лук. На утрамбованные огурцы кладем кольца лука. Предварительно удаляем у овощей плодоножки.
Наверх банок можно выложить корнишоны, хорошо утрамбовать в банки.
Заливаем банки с огурцами кипятком, накрываем крышками и оставляем на 20 минут.
Выливаем жидкость из-под огурцов в кастрюлю. На литр воды для маринада выкладываем пару ложек соли и 4 ложки сахарного песка. Вливаем уксус в воду, доводим до кипения.
Выливаем маринад в банки с огурцами, закатываем и переворачиваем дном вверх.
После остывания огурцы рекомендуется положить в погреб.
Получаются хрустящие маринованные огурцы без хрена.