Хрен на зиму — это идеальная закрутка для любителей пикантных острых закусок и соусов. Заготовки из хрена идеально сочетаются с любимой едой. Приготовление хрена – процесс простой, однако следует себя обезопасить. Острый корень требует аккуратной обработки. Чаще всего его измельчают с помощью приборов, используя различные лайфхаки, чтобы не было слез.

Хреновина из помидор и хрена с чесноком

Хреновина из помидор и хрена с чесноком представляет собой изумительную приправу к мясу и другим блюдам. Острое угощение идеально сочетается с соленым салом. Любители острых блюд не смогут пройти мимо. Приготовление занимает не так много времени, как может показаться. Если вы не можете жить без острых приправ, приготовьте!

Ингредиенты –+3 л.

Очищенный корень хрена 100 гр.

Помидоры 1 кг

Чеснок 100 гр.

Соль 2 ч.л. с горкой

Сахар-песок 1 ст.л. с горкой

Шаги 45 мин.

Чтобы заготовить хрен на зиму, необходимо собрать ингредиенты, перечисленные выше. Спелые томаты тщательно промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Банки основательно ополаскиваем, используя моющее средство, прокаливаем в духовке или используем другой метод стерилизации. Крышки кипятим. На подготовленных томатах делаем неглубокие надрезы и ошпариваем крутым кипятком. Аккуратно снимаем кожицу и вырезаем плодоножку. Трем томаты на терке или перекручиваем через мясорубку, чтобы сэкономить время. Надев перчатки, принимаемся за обработку хрена. Смываем песок и другие загрязнения. Тонким слоем снимаем кожицу при помощи ножа. Перекладываем в чашу измельчителя, добавляем предварительно очищенный чеснок и пробиваем до однородности. Получившуюся жгучую массу перекладываем к протертым томатам. Объединяем компоненты, хорошо размешивая. Добавляем соль и сахар. Повторно вымешиваем, чтобы усилители вкуса равномерно распределились. Приготовленную хреновину распределяем по стерилизованным емкостям и закупориваем чистыми крышками. Переносим в холодильную камеру и храним до 9 месяцев. Кушаем соус с мясными или макаронными изделиями, картофелем или используем для приготовления блюд. Приятного аппетита!

Аджика с хреном на зиму без варки

Аджика с хреном на зиму без варки занимает минимум времени и сохраняет максимум полезных свойств. Острый соус подходит абсолютно ко всему. Хранить приправу без варки необходимо в холодильнике. Приготовить аджику без варки сможет каждый, процесс этот максимально простой.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Корень хрена – 200 гр.

Помидоры – 2,5 кг.

Соль – 2 ст.л.

Чеснок – 150 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидоры хорошенько промываем, вытираем бумажными полотенцами. Корень хрена и чеснок очищаем. Помидоры выбираем плотные, но спелые и мясистые, подойдут плоды любого размера.

Шаг 2. Очищенные корни хрена режем на части, у помидоров вырезаем плодоножки и делим на дольки. Продукты складываем в измельчитель. Сюда же кладем очищенные чесночные дольки. Пробиваем в однородную массу импульсами, чтобы не перегревать прибор.

Шаг 3. Компоненты измельчаем частями в несколько подходов и выливаем в объемную емкость.

Шаг 4. Кладем соль и сахарный песок. Перемешиваем и даем постоять, чтобы кристаллики полностью растворились. Тем временем подготавливаем банки. Тщательно промываем стеклянные емкости и крышки тоже. Банки прокаливаем в микроволновке, а крышки кипятим и даем им обсохнуть.

Шаг 5. Наполняем простерилизованные емкости ароматной аджикой и плотно закупориваем. Храним заготовку в холодильнике.

Шаг 6. Соус используем по назначению. Кушаем в качестве намазки или вприкуску с пельменями.

Шаг 7. Приправа идеально сочетается с любыми блюдами. Приятного аппетита!

Хрен со свеклой на зиму

Хрен со свеклой на зиму – великолепная заготовка, которая по вкусу выходит намного аппетитнее, чем магазинный аналог. Свекла придает закуске сладость и смягчает натуральную остроту хрена. Заготовка гармонично дополняет все мясные блюда, сало, колбасу или холодец. Хранится приправа хорошо, но хватает ее ненадолго. Хрен со свеклой пользуется повышенным спросом.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Корень хрена – 450 гр.

Свекла – 300 гр.

Соль – 1,5 ч.л.

Лимон – 0,5 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксус яблочный – 2,5 ст.л.

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелкую свеклу тщательно промываем, для удобства используем щетку для мытья овощей.

Шаг 2. Корешки предварительно вымачиваем, оставив на ночь, промываем и скоблим от кожицы.

Шаг 3. Очищенный хрен делим на удобные части.

Шаг 4. Используя мясорубку, прокручиваем его.

Шаг 5. Со свеклы снимаем кожицу и режем на части.

Шаг 6. То же перекручиваем с помощью мясорубки.

Шаг 7. Компоненты перекладываем в общую емкость и объединяем.

Шаг 8. Выдавливаем лимонный сок.

Шаг 9. В сотейнике смешиваем сахарный песок, соль и уксусную кислоту, доливаем воду и размещаем на плите. Кипятим до полного растворения крупинок. Слегка остудив, заливаем перекрученные овощи. Вымешиваем.

Шаг 10. Небольшие стеклянные баночки и крышки тщательно промываем и стерилизуем. Наполняем закуской, слегка утрамбовывая.

Шаг 11. Закупориваем крышками. Храним в холодильнике или погребе.

Шаг 12. Используем в качестве намазки или по усмотрению. Приятного аппетита!

Огонек из помидор и хрена на зиму

Огонек из помидор и хрена на зиму – яркий представитель острых домашних соусов. Его подают с пельменями и другими мясными блюдами. Приготовив приправу, вы навсегда откажетесь от магазинных кетчупов и других соусов. Элементарный процесс не обременит даже начинающую хозяйку. Приготовление займет менее часа.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Корень хрена – 100 гр.

Помидоры – 1 кг.

Соль – 1 ст.л.

Чеснок – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем мясистые помидоры и хорошо их промываем. Подготавливаем остальные ингредиенты.

Шаг 2. Счищаем шелуху с чесночных долек, очищаем корень хрена

Шаг 3. Помидоры режем на сегменты, удаляя плодоножку.

Шаг 4. Перекручиваем помидоры с помощью мясорубки и выливаем в общую миску.

Шаг 5. Хрен и чеснок измельчаем на терке с мелкими отверстиями или используем блендер, чтобы не плакать во время приготовления.

Шаг 6. Перекрученные ингредиенты выгружаем в толстостенную кастрюлю. Сдабриваем солью. Хорошенько вымешиваем.

Шаг 7. Кастрюлю размещаем на огне. Доводим до закипания. Увариваем 10 минут. Банки хорошенько промываем и стерилизуем. Крышки ошпариваем кипятком.

Шаг 8. Кипящий соус разливаем по стерилизованным емкостям и закручиваем чистыми крышками.

Шаг 9. Остужаем закрутки под одеялом, перевернув на бочок. Перемещаем остывший соус в кладовку. Кушаем со всем, что нравится. Приятного аппетита!

Вареная аджика с хреном

Вареная аджика с хреном представляет собой пикантную зимнюю закрутку, которую с легкостью может воплотить в жизнь любой. Почитатели острых закусок и соусов не смогут пройти мимо аджики. Соус подходит к пельменям, мантам, запеченному мясу и салу. Заготовьте аджику, и вы не пожалеете!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Корень хрена – 100 гр.

Помидоры – 1 кг.

Соль – 1 ст.л.

Чеснок – 150 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Перец болгарский – 500 гр.

Перец горький – 50 гр.

Уксус столовый 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем томаты, сладкий и горький перцы. Скоблим корень хрена.

Шаг 2. Сладкий и горький перец освобождаем от семенных коробочек и плодоножки нарезаем произвольно так, чтобы было удобно сложить в прибор для измельчения.

Шаг 3. Помидоры избавляем от плодоножки и режем на сегменты.

Шаг 4. С чеснока убираем шелуху, хрен режем на кусочки.

Шаг 5. Очищенные ингредиенты измельчаем через мясорубку или блендером.

Шаг 6. Перекрученную массу выкладываем в жаропрочную посуду. Добавляем соль и сахар.

Шаг 7. Устанавливаем кастрюльку на огне, когда появятся пузырьки, уменьшаем пламя и провариваем аджику 30 минут. Спустя время вливаем уксусную кислоту, размешиваем и отключаем нагрев.

Шаг 8. Небольшие баночки и крышки предварительно вымываем и прокаливаем в духовом шкафу. Заполняем аджикой и крепко закупориваем. Уложив на бочок, закручиваем в одеяло и остужаем.

Шаг 9. Душистую приправу храним в погребе. Приятного аппетита!

Маринованный хрен на зиму

Маринованный хрен на зиму должен быть в запасах у каждого любителя острых закусок. Приготовить такую приправу не составит труда. Домашний маринованный хрен в разы вкуснее покупных аналогов. Натуральная приправа не оставит никого равнодушным, кушают ее чаще всего с холодцом и другими мясными блюдами.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 500 мл.

Ингредиенты:

Корень хрена – 500 гр.

Вода питьевая – 600 мл.

Соль – 25 гр.

Сахар-песок – 25 гр.

Уксус столовый 9% – 190 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Поскоблив и очистив корни хрена, кладем их во вместительную емкость и заливаем крутым кипятком. Оставляем на полчаса.

Шаг 2. Спустя время процеживаем жидкость, но не выливаем. Корни перекладываем в чашу измельчителя и пробиваем до однородности.

Шаг 3. Чтобы сделать массу наиболее нежной, подливаем жидкость и снова пробиваем.

Шаг 4. Сдабриваем солью и сахарным песком, выливаем уксусную кислоту. Объединяем компоненты, пробивая измельчителем.

Шаг 5. Подготавливаем баночки небольшого объема, ополаскиваем и стерилизуем в микроволновке, крышки обдаем кипятком. Емкости наполняем острой приправой и крепко закупориваем, храним в холодильнике. Срок хранения домашней заготовки 1 год.

Шаг 6. Подаем хрен с мясными изделиями и наслаждаемся приправой. Приятного аппетита!

Горлодер из помидор с хреном и чесноком на зиму

Горлодер из помидоров с хреном и чесноком на зиму – острая приправа, которая не требует варки. Изумительный соус гармонично дополняет мясные блюда, а также его подают с черным хлебом в качестве намазки. Горлодер неспроста имеет такое название и вполне его оправдывает.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Корень хрена – ½ ст.

Помидоры – 2 кг.

Соль – 1 ст.л.

Чеснок – ⅓ ст.

Перец острый – 2 стручка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидоры и острый перец ополаскиваем и просушиваем полотенцами. С корней хрена снимаем кожицу.

Шаг 2. Дольки чеснока избавляем от цветного слоя. Помидоры делим на части, вырезая плодоножку.

Шаг 3. Хрен рубим мелко, чтобы легче прокрутить его.

Шаг 4. Режем острый перец, по вашему усмотрению удаляя семена.

Шаг 5. Частями складываем компоненты в чашу измельчителя, чтобы они легче перемалывались.

Шаг 6. Включив небольшую скорость, измельчаем овощи, постепенно увеличивая обороты.

Шаг 7. Перекладываем измельченную массу в удобную емкость. Солим, тщательно объединяем компоненты.

Шаг 8. Пока приправа настаивается, промываем небольшие стеклянные емкости и стерилизуем привычным способом, а крышки кипятим или ошпариваем крутым кипятком. Заполняем баночки горлодером и закупориваем. Убираем в холод.

Шаг 9. Используем приправу по усмотрению. Приятного аппетита!

Хрен с яблоками на зиму

Хрен с яблоками на зиму представляет собой оригинальную закуску, мимо которой не пройдет ни один ценитель острых блюд. Приготовление пикантного соуса занимает не более 15 минут. Если вы никогда не встречались с острой закуской, рекомендую воплотить в жизнь, вы удивитесь необычной заготовке!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Корень хрена – 30-50 гр.

Яблоки – 2 шт.

Соль – 1-2 щепотки.

Чеснок – по желанию.

Сахар-песок – по вкусу.

Уксус 9% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Яблоки кисло-сладкого сорта тщательно промываем и вытираем от влаги, режем на сегменты, удалив сердцевину. Складываем в огнеупорную емкость.

Шаг 3. Помещаем в микроволновую печь на минуту и прогреваем при максимальной мощности. Достаем и размешиваем. После чего повторяем процедуру дважды. Сливаем образовавшуюся жидкость. Яблоки можно запечь или протушить в сотейнике. Кожицу удаляем по усмотрению.

Шаг 4. Корни хрена основательно промываем и снимаем кожицу. Очищенные корни натираем на терке или перекручиваем с помощью измельчителя или мясорубки. Для большого количества хрена рекомендую воспользоваться электроприбором.

Шаг 5. Натертый хрен кладем к приготовленным яблокам и пюрируем блендером. Солим и солодим. Размешиваем и выливаем уксусную кислоту, снова размешиваем.

Шаг 6. Стерилизуем предварительно промытые небольшие баночки и наполняем их вкуснейшей приправой.

Шаг 7. Закупориваем крышками, предварительно прокипяченными, и храним в холоде. Приятного аппетита!

Заготовка хрена с лимоном на зиму

Заготовка хрена с лимоном на зиму займет не более 10 минут. Приправа идеально подходит к основным блюдам, придавая яркую острую изюминку. Баночка острой закуски станет прекрасным презентом для любителей пикантных закусок. Готовьте с удовольствием!

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Корень хрена – 300 гр.

Лимон – ¼ шт.

Соль – щепотка.

Вода – 50 мл.

Сахар-песок – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лимон ошпариваем и убираем влагу полотенцем. Корни хрена хорошо обмываем от песка и других загрязнений. Скоблим кожицу, снимая тонкий слой.

Шаг 2. Лимон делим на сегменты, попутно удаляя косточки. Хрен режем помельче. Ингредиенты прокручиваем через мясорубку. Чтобы острота не попала в глаза, на решетку надеваем пакет. Чтобы измельчить ингредиенты, можно воспользоваться комбайном или блендером.

Шаг 3. Вливаем воду и солим.

Шаг 4. Солодим, чтобы сбалансировать вкус, и размешивающими движениями объединяем компоненты.

Шаг 5. Промытые баночки прокаливаем в микроволновке и наполняем приправой. Крепко закручиваем и перемещаем на хранение в погреб или другое холодное место. Приятного аппетита!

Хрен с майонезом на зиму в домашних условиях

Хрен с майонезом на зиму в домашних условиях – отличная закуска, которую подают с мясными изделиями и салом. Майонез делает соус более мягким, сглаживая чрезмерную остроту. Заготовка идеально подходит к пельменям и другой домашней еде. Рекомендую приготовить, и вы навсегда откажетесь от магазинных соусов.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Корень хрена – 150 гр.

Майонез любой жирности – 100 мл.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты и бегом осуществлять интересную задумку.

Шаг 2. Промыв и очистив корни хрена, измельчаем теркой или используем для удобства электроприборы (блендер, комбайн, мясорубку).

Шаг 3. Сдабриваем солью и перчим. По усмотрению приправляем другими пряностями. Основательно вымешиваем.

Шаг 4. Добавляем майонез. При желании вливаем 9% уксус, достаточно чайной ложки.

Шаг 5. Предварительно вымытые баночки стерилизуем, а крышки ошпариваем кипятком и даем обсохнуть. Тщательно размешиваем закуску и наполняем ею стерилизованные емкости.

Шаг 6. Закупориваем крышками. Храним в холоде. Едим, с чем нравится. С пельменями или холодцом выходит непередаваемо аппетитно! Приятного аппетита!