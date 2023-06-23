Хренодер — это популярный соус среди любителей острых и пикантных приправ. Хренодер имеет массу названий, но суть от этого не меняется. Остроту можно регулировать по собственному вкусу. Острая закуска великолепно сочетается со многими блюдами. Пикантная намазка на хлебобулочных изделиях прекрасно дополнит колбасу и сало. В подборке имеются различные варианты, но главным ингредиентом остается хрен.

Хренодер с помидорами — классический рецепт

Хренодер с помидорами – классический рецепт для своего исполнения требует минимум доступных и бюджетных ингредиентов. Для приправы используют спелые мясистые томаты. Жгучий соус хранят в холодильнике. Зимняя заготовка подходит практически ко всему.

Ингредиенты –+1 порц.

Помидоры черри 2.5 кг

Соль 2 ст.л.

Очищенный корень хрена 70 гр.

Чеснок 1 головка

Шаги 60 мин.

Как заготовить хренодер на зиму с помидорами по классическому рецепту? Ополаскиваем сочный корень хрена. Скоблим ножом и промываем. Разрезав корень на куски, измельчаем его при помощи мясорубки или используем измельчитель. Разделив головку чеснока на дольки, очищаем их от шелухи. Ополаскиваем. Чеснок измельчаем тем же способом, что и корень хрена. Вызревшие томаты промываем, разделив на сегменты, вырезаем плодоножки. Измельчаем томаты. Выливаем томатную массу в глубокую посуду. Добавляем хрен и чеснок. Кладем соль. Хорошо перемешиваем и даем постоять минимум 1 час. Хорошенько перемешиваем каждые 15 минут. Пока настаивается приправа, тщательно промываем стеклянные банки и стерилизуем привычным способом. Разливаем хренодер по банкам. Закупориваем и храним в холодильнике. Приятного аппетита!

Хренодер без варки на зиму

Хренодер без варки на зиму обладает насыщенным жгучим вкусом. Приготовление острой приправы не доставит хлопот. Все до безобразия просто. Сложность может возникнуть с переработкой хрена. В остальном все проще простого. Острый корень при измельчении может попасть в глаза. Поэтому с ним нужно обращаться аккуратно.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Чеснок – 100 гр.

Хрен – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Спелые томаты хорошо моем и вытираем. Чеснок очищаем от шелухи и споласкиваем. Чистим корень хрена.

Шаг 2. Почищенный хрен режем на сегменты и высыпаем в чашу измельчителя.

Шаг 3. Пробиваем в крошку импульсами, чтобы не испортить прибор.

Шаг 4. Пересыпаем измельченный хрен в посуду поглубже. Закладываем в чашу измельчителя чесночные дольки.

Шаг 5. Прокручиваем чеснок и перекладываем к измельченному хрену. Для измельчения ингредиентов подойдет и мясорубка, но не ручная, а электрическая.

Шаг 6. Помидоры режем на части, удаляем плодоножку. Кладем в емкость.

Шаг 7. Пробиваем до жидкого состояния. Выливаем к остальным компонентам.

Шаг 8. Высыпаем соль и сахарный песок.

Шаг 9. Хорошо размешав, даем настояться в течение часа. Не забываем пару раз перемешать.

Шаг 10. Пока заготовка стоит, детально промываем баночки и стерилизуем в микроволновой печи. Простерилизованные емкости наполняем приправой.

Шаг 11. Завинчиваем хренодер и помещаем на хранение в холодильник. Используем в качестве приправы к мясным изделиям. Приятного аппетита!

Классическая хреновина на зиму с варкой

Классическая хреновина на зиму с варкой – рецепт, который под силу каждому. Элементарный процесс не доставит сложностей. Приправа подходит к макаронным изделиям, картофелю и мясным блюдам, для приготовления бутербродов. Применяем закрутку так, как нравится.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Чеснок – 3 головки.

Специи – 1 ч.л.

Перец болгарский – 1 кг.

Хрен – 3-4 корня.

Перец острый стручковый– 5 шт.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем чеснок. Пропорции чеснока можно отрегулировать под собственный вкус. Но лучше действовать строго рецептуре. Хреновина должна быть острой. В этом и есть весь смысл приправы.

Шаг 2. Болгарский перец моем и обсушиваем. Вынимаем сердцевину. Некоторые срезают хвостики, оставляя семена. Разрезаем на удобные куски.

Шаг 3. Помидоры споласкиваем. Берем мясистые и перезревшие экземпляры. Подойдут все плоды, которые не подходят для консервации в целом виде. Вырезаем плодоножки и режем на части.

Шаг 4. Смываем налет с хрена. Скоблим корни хрена и споласкиваем. Остроту приправы определяем самостоятельно количеством жгучих ингредиентов. Корни делим на удобные части, чтобы удобно было измельчать и не повредить технику.

Шаг 5. Горький перец избавляем от хвостиков. Семена не достаем. Они дадут остроту. Если хочется смягчить вкус, вычищаем все семечки или часть оставляем. Я всегда перекручиваю целиком, чтобы сохранить ядреность. Закуска однозначно не подходит тем, у кого проблемы с пищеварением.

Шаг 6. Перемалываем ингредиенты, кроме чеснока, при помощи мясорубки или используем альтернативные электрические агрегаты. Наливаем растительное масло. Помещаем на огонь и провариваем полчаса. Помешиваем, а в завершении кладем измельченный чеснок. Сдабриваем солью, сахаром, специями и уксусом. Тем временем моем и стерилизуем банки и закрутки.

Шаг 7. Пробуем закуску, если нужно, добавляем специи. В банку устанавливаем воронку с широким горлом и при помощи половника разливаем приправу по банкам. Герметично закупориваем. Остудив под одеялом, переносим в шкаф с заготовками. Приятного аппетита!

Хренодер без добавления чеснока

Хренодер без добавления чеснока готовится максимально просто. Приправа используется для того, чтобы придать пикантности блюдам. Хренодер хорошо сочетается с мясными и рыбными изделиями. Всем, кто любит острое, обязательно полюбится жгучая заготовка.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Паста томатная – 2-3 ст.л.

Вода – 1,5 ст.

Соль – по вкусу.

Корень хрена – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Набор ингредиентов максимально простой.

Шаг 2. Поскоблив хрен и промыв его, перемалываем через мясорубку. Для того, чтобы не вызвать повышенное слезоотделение, на прибор надеваем пакет.

Шаг 3. К хрену добавляем томат без добавок (с натуральным составом) и солим.

Шаг 4. Наливаем очищенную питьевую воду и хорошо размешиваем, доводя до нужной консистенции.

Шаг 5. Приправу распределяем по простерилизованным сосудам и укупориваем. Храним в холоде. Соус применяем по назначению. Добавляем к закускам, салу, мясным нарезкам, горячим и холодным угощениям. Приятного аппетита!

Хренодер с уксусом на зиму

Хренодер с уксусом на зиму представляет собой жгучую заготовку, которая отлично дополняет любую домашнюю пищу. Хренодер используют в качестве намазки на хлебобулочные изделия, подают к колбасным изделиям и соленому салу. Выходит невероятно аппетитно! Исполнение хренодера потребует около 30 минут.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг.

Соль – 2 ч.л.

Сахар-песок – 1,5 ч.л.

Чеснок – 75 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Корень хрена – 100 гр.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем спелые овощи. Можно взять плоды с изъянами и обрезать их. Ополаскиваем томаты и болгарский перец. Разрезав перец вдоль, вынимаем семенную коробку. Очищаем чеснок и корень хрена. Для любителей более острой пищи, пропорции жгучих компонентов допускается увеличить.

Шаг 2. Продукты нарезаем кусками, чтобы удобно было измельчать в агрегате.

Шаг 3. Перемалываем составляющие закуски и переливаем в высокую посудину.

Шаг 4. Чеснок и хрен проворачиваем тем же образом или берем для этих целей комбайн или блендер. Выкладываем к томатной массе.

Шаг 5. Размешав, сдабриваем сахарным песком, солью и уксусной кислотой. Консервант увеличит срок годности приправы. Соединив, пробуем, всего ли хватает. При необходимости добавляем специи.

Шаг 6. Хорошо вымешиваем, чтобы специи равномерно разошлись по смеси, а составляющие “подружились”. Можно оставить на некоторое время на столе, чтобы кристаллики полностью растворились.

Шаг 7. Распределяем заготовку по простерилизованным емкостям – бутылкам или банкам. Лучше использовать стеклянные емкости.

Шаг 8. Герметично укупорив, перемещаем в холод. Добавляем приправу к любимой пище. Приятного аппетита!

Хреновина с болгарским перцем на зиму

Хреновина с болгарским перцем на зиму не требует варки. Для приготовления хреновины можно использовать овощную некондицию, которая не подходит для консервации в целом виде. Острый соус прекрасно сочетается с колбасными изделиями, соленым салом, продуктами из мяса, пельменями и мантами.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Помидоры – 800 гр.

Соль – 15 гр.

Сахар-песок – 80 гр.

Чеснок – 100 гр.

Перец чили – 1 шт.

Перец болгарский – 150 гр.

Корень хрена – 60 гр.

Уксус 9% – 60 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты в соответствии с пропорциями. Ополаскиваем помидоры и перец. Скоблим корень хрена и споласкиваем, смывая налет. Очищаем чеснок и смываем остатки пленочек. Пропорции острых составляющих регулируем в соответствии с предпочтениями.

Шаг 2. У сладкого перца вычищаем внутренности. Помидоры делим на куски, удалив плодоножки. В жгучем перце обрезаем кончики, семечки вынимать не нужно.

Шаг 3. Овощной набор порционно прокручиваем через мясорубку или с помощью блендера. выливаем в миску.

Шаг 4. Таким же образом измельчаем очищенные чеснок и хрен. Перекладываем к томатно-перечной массе.

Шаг 5. Солим и засыпаем сахар. Вымешиваем до однородности.

Шаг 6. Приправляем уксусом и снова размешиваем. Уксус позволит увеличить срок годности. Консервацию с использованием уксуса спокойно можно хранить при комнатной температуре. Даем немного постоять, чтобы крупинки специй разошлись.

Шаг 7. Подготовив стеклянные банки – промыв и простерилизовав, заполняем их приправой. Закупориваем баночки. Емкости берем небольшого объема, чтобы при вскрытии приправа не успела закиснуть.

Шаг 8. Переносим заготовки к другим зимним запасам. Приятного аппетита!

Хрен с яблоками на зиму

Хрен с яблоками на зиму представляет собой интересное угощение. Соус придает пикантность мясным и рыбным закускам. Приготовить заготовку может любой. Процесс достаточно простой. Яблоки используют преимущественно кисло-сладких сортов. Фрукты смягчают резкий вкус хрена и придают изюминку.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 200 мл.

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Корень хрена – 50 гр.

Уксус 9% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все необходимые ингредиенты. Идеально подойдет “Антоновка” или “Белый налив”.

Шаг 2. Ополаскиваем фрукты и режем на части, предварительно сняв кожуру и вычистив семенную коробку. Сложив в посуду для микроволновки, убираем запекаться на 2 минуты при максимальной мощности.

Шаг 3. Затем перемешиваем и еще раз ставим в электроприбор на 2 минуты. После второго раза фрукты станут мягкими. Если нет – повторяем процедуру еще раз.

Шаг 4. Вымытый хрен чистим и мелко натираем. Для большой порции лучше использовать технику. Так будет безопаснее и быстрее. Хрен выделяет летучие вещества.

Шаг 5. Составляющие сгружаем в емкость блендера. Солим и всыпаем сахар. Добавляем уксус.

Шаг 6. Импульсами, чтобы не испортить прибор, пробиваем до однородной массы.

Шаг 7. Промываем и стерилизуем банки. Заполняем оригинальной закуской.

Шаг 8. Закупорив, помещаем в холодильник. Приятного аппетита!

Хренодер со свеклой

Хренодер со свеклой станет прекрасным дополнением к мясу, рыбе или салу. Закуска готовится максимально просто – 15 минут будет вполне достаточно. Хренодер придется по вкусу всем, кто любит острую пищу. Минимум простых и бюджетных ингредиентов превращаются в аппетитную заготовку.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

Свекла – 100 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Корень хрена – 200 гр.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Вскипятив воду, кладем крышки. Сверху размещаем дуршлаг с вымытыми банками. Стерилизуем 10 минут.

Шаг 3. Очищаем вымытый корень хрена и свеклу, обрезав ботву.

Шаг 4. Хрен разрезаем на сегменты.

Шаг 5. Со свеклой поступаем так же.

Шаг 6. В емкость измельчителя выгружаем нарезанный хрен. Импульсами пробиваем в крошку.

Шаг 7. Таким же образом поступаем со свеклой.

Шаг 8. Перебитые компоненты перекладываем в глубокую посуду и перемалываем погружным прибором. Если масса довольно густая, вливаем пару ложек питьевой воды.

Шаг 9. Солим и добавляем сахар.

Шаг 10. Вливаем уксус и вымешиваем.

Шаг 11. Наполняем стерилизованные емкости приправой. Закупориваем прокипяченными крышками.

Шаг 12. Храним в холоде. Приятного аппетита!