Хроматическая дисперсия — это явление, которое очень важно при передаче по оптоволокну. Это происходит из-за разных длин волн или цветов в световом луче, который прибывает в destinatino в несколько разное время. Это приводит к рассеиванию или распространению световых импульсов, которые передают цифровую информацию. Следует проявлять особую осторожность, чтобы компенсировать эту дисперсию, чтобы оптическое волокно могло работать с максимальной пропускной способностью.

Хроматическая дисперсия является обычным явлением, так как это то, что на самом деле вызывает радугу — солнечный свет рассеивается каплями воды в воздухе. Известный ученый сэр Исаак Ньютон был первым, кто наблюдал это явление, когда он попытался пропустить солнечный свет через призму и заметил, что свет переходил в спектр разных цветов.

Это рассеяние происходит из-за присутствия света разных частот или цветов, которые действуют немного по-разному при прохождении через такую ​​среду, как стекло. В волоконно-оптических системах оптическое волокно, состоящее из сердцевины и оболочки с материалами с различным показателем преломления, по существу заставляет световые волны одних длин перемещаться медленнее или быстрее, чем другие.

Это эффекты

Хроматическая дисперсия является серьезным фактором в оптических волокнах для больших расстояний. Его эффект в основном сглаживает или растягивает четко определенные двоичные импульсы информатина, который находится в начале. Эта деградация затрудняет дифференциацию от других на дальнем конце волокна. В результате при любой заданной длине эффективная информационная емкость или пропускная способность оптоволоконного кабеля могут быть значительно уменьшены. Дипсерсия имеет форму сглаженного луча света, который состоит из нескольких длин волн, близких друг к другу, проходящих по этому волноводу, который почти прозрачен по своей природе. Многие компании-производители оптики на рынке начали использовать новейшие производители оптических светоделителей для производства поляризаторной оптики.

Суть в том, что цветовая дисперсия становится основным фактором, который необходимо учитывать при разработке или развертывании оптоволоконного оборудования для использования в телекоммуникациях, кабельном телевидении или других высокоскоростных оптических сетях.

К счастью, есть методы, которые помогают компенсировать негативные эффекты хроматической дисперсии. Существует один метод предварительной компенсации сигнала ожидаемой дисперсии перед его отправкой по оптическому волокну.