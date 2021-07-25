Хроника обороны Севастополя – день за днём. Что ждёт масштабный телепроект дальше?

17 июля в эфире телеканала НТС вышел последний эпизод масштабного телепроекта о Второй героической обороне Севастополя. Каждый день с 30 октября зрители нашего телеканала и посетители Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея», где очередной выпуск демонстрировали на большом уличном экране, следили за событиями, разворачивавшимися в городе 79 лет назад. Сотрудники музея и специалисты «Независимого телевидения Севастополя» воссоздали атмосферу и историю каждого из 261-го дня обороны, опираясь на данные государственного архива и книги Геннадия Ивановича Ванеева «Хроника обороны Севастополя». О том, как создавался этот масштабный исторический телепроект и что ждёт его теперь, когда он завершён, рассказывают люди, которые над ним работали. Они же ждут оценки своей работы от севастопольцев.

ЮРИЙ ПАДАЛКА, председатель Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Это огромная работа – вот эти 250 дней (даже больше там получилось) рассказа. С огромным напряжением музейный комплекс работал – и это видно. И можно только поздравить сотрудников и мемориального комплекса, и телеканала НТС с этой работой. Это не просто перечисление цифр, фактов о каждом дне Обороны Севастополя, но ещё и личный, личностный подход каждого выступавшего, участника этого проекта».

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Вообще сам этот проект достаточно уникальный. Действительно. Потому что, насколько я помню, с рождения нашего телевидения в Севастополе – я помню и первых создателей телевидения – ни разу не создавалось таких длительных по времени и таких объёмных по содержанию проектов. Идею мне пришла и рассказала мой заместитель Уманская Татьяна Ивановна. Честно говоря – абсолютно честно говоря – я не поверил, что это может быть сделано: день за днём. Я говорю: может быть, фрагментами? Первый, второй штурм города… как-то вот так. Но день за днём – это как?»

Татьяна Уманская была уверена: чтобы современная молодёжь воспринимала события Великой Отечественной войны как живую историю, как то, что ещё очень хорошо помнит севастопольская земля, книг и музеев мало.

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ: начальник экскурсионно-просветительского отдела Музейного комплекса «35-я береговая батарея»: «Война, она, действительно, уходит всё дальше и дальше. И вот это отношение, что это было давно и нужно ли это сейчас, оно становится всё более распространённым. И мы очень хотели, чтобы история нашей Обороны – вот этот каждый день – чтобы он, всё-таки, был понятен севастопольцам. Сейчас понятие само «севастополец» – оно слегка размывается, потому что очень много приезжает к нам иногородних людей, которые не так хорошо знают историю, как коренные севастопольцы. Очень хочется, чтобы они тоже почувствовали, поняли, что это такое. Что такое для нас – война».

Для музейщиков, и вообще историков, первостепенную важность несёт точность передаваемой информации.

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Вот, передо мной вот эти книги – двухтомничек наш знаменитый. Знаменитый он для музейщиков, для историков. Потому что больше, чем Геннадий Иванович никто не работал по истории Обороны Севастополя. Мы даём часть от Ванеева. А другую часть – обязательно – мы должны рассказать о том, о чём говорится в сводке за этот день. Расширить. Командир полка или снайпер, или там какой-то подрыв, или корабль. И вот тогда об этом событии нужно найти, подобрать материалы и показать».

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, начальник экскурсионно-просветительского отдела Музейного комплекса «35-я береговая батарея»: «У нас, конечно, работало очень много наших сотрудников. Это и наши летние экскурсоводы, и наши постоянные сотрудники. Им тоже приходилось очень тяжело – потому что многие тексты их мы отвергали. Потому что, понимаете, текст должен был быть таким… я уже говорила об иллюстрациях, но эта иллюстрация не должна вызывать каких-то разночтений, разнотолков – это не повод к диспуту: «Я считаю так», «А я считаю так», а это событие, которое уже свершилось, и его уже не переделать».

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Собрал весь коллектив. Прибыли представители нашего Независимого телевидения. И мы обсуждали: как это вообще может быть? Как можно столько серий сделать, и что за этим следует – какой труд? Ну, вообще – как это? Ведь мы понимаем, что иллюстраций для войны совсем мало. Сделать живую картинку, чтобы она была понятна людям – это было чрезвычайно сложно».

КСЕНИЯ БАГИНСКАЯ, старший редактор информационных программ телеканала «Независимое телевидение Севастополя»: «Да, это было очень сложно, это было очень трудно и непросто. Я очень хорошо помню свои эмоции, когда мы только начинали, точнее, когда нам только озвучили эту идею, предложили за это взяться… У меня был дикий страх, что мы не справимся. Потому, что это, действительно, великая вещь, на которую мы «замахнулись» – Вторая героическая оборона Севастополя – где нельзя было исказить ни слова, ни полслова, донести суть того, что мы хотим донести, правильно, не исказив ничего, а, главное, сделать это так, чтобы это трогало за душу. И мне кажется, что нам это удалось. Поэтому я очень хочу поблагодарить людей, которые со мной над этим работали. Это было действительно здорово».

По подсчётам руководства музея, проект увидели около 100 тысяч зрителей на Ютубе, ещё примерно 50 тысяч человек посмотрели его на 35-й батарее. Главная цель проекта – не дать забыть историю. Не забыть ни одного имени, ни одного дня из Героической, почти 9-месячной обороны Севастополя.

ИВАН ЛУКАШЕНКО, старший оператор монтажа телеканала «Независимое телевидение Севастополя»: «Я думал сегодня о том, что больше всего меня зацепило в этом проекте с точки зрения, когда я его монтирую. И больше всего мне понравилось то, что… я же не знаю всех подробностей Обороны, перипетий всех – досконально, что происходило – и когда ты монтируешь, слушаешь текст про какого-то человека, не важно, какого героя Обороны, и ты листаешь хронику и неожиданно обнаруживаешь этого человека на хронике! Хотя никто даже не представлял, что это он, а это оказывается он, судя по фотографиям и внешности. И ты видишь этих людей просто… живыми».

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, начальник экскурсионно-просветительского отдела Музейного комплекса «35-я береговая батарея»: «Просто голая информация о том, что происходит в этот день в городе, она не интересна. Прежде всего, важны люди. И вот, через судьбы людей… Кстати, для нас многие события тоже оказались открытиями. В этом нам помогали и воспоминания, в этом нам помогали и, вот, в прошлом году был издан вот этот сборник «Севастополь. 1941-1945 гг.» – это архивный отдел и наш государственный Архив севастопольский – здесь очень много интересных фактов. Вот мы их попытались озвучить. То есть мы каждый день иллюстрировали».

Многие герои – простые мирные жители или военные – остались безымянными. Их подвиги не известны. И этот проект, где близко рассматривается каждый день Обороны Севастополя, смог вытащить на свет беспримерное мужество отдельных участников Великой Отечественной войны.

ЕВГЕНИЯ КОСТЮКОВА, сотрудник Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Мальчик жил в Севастополе. 13-летний. Совсем маленький. Иосиф Бахман. И он на протяжении всей обороны собирал оружие – трофейное в том числе. Ему дарили это оружие наши бойцы, приходя с разведки, с фронта. И он всё это собирал, пока в последние дни Обороны немцы не оказались в центре города. Он в одиночку оборудовал огневую позицию и из всех этих трофейных автоматов, пулемётов, что у него было, гранат, он дал… В общем, он так встретил немцев, что им пришлось организовать настоящий штурм этой огневой позиции. Этот герой не был бы известен, если бы нам не удалось с помощью этих сюжетов рассказать о нём сейчас».

Этот современный формат подачи исторического материала предполагал одну большую сложность: видеоархивов, которых хватило хотя бы на 5-минутный, но ежедневный рассказ о всей 9-месячной Обороне Севастополя, попросту нет.

ИВАН ЛУКАШЕНКО, старший оператор монтажа телеканала «Независимое телевидение Севастополя»: «Поэтому сложность была в том, чтобы не повторяться в этих всех фрагментах, не запутаться и выстроить линию в каждом отдельном дне так, чтобы она была более-менее не похожа на другой, следующий день, к примеру».

На помощь пришёл приём выкладки событий на карту местности.

ПАВЕЛ РАДОСТЕВ, сотрудник Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Когда говорилось о людях, что они из, например, 25-ой дивизии – надо было показать, я считал, что надо, где именно люди воевали. То есть «25-я дивизия» мало кому что скажет – только специалистам. То есть это «где-то» получается, наверное, если на слух воспринимать. А когда это показать на карте, это больше понимания. Возможно, это будет интересно людям, кто в тех местах живёт: вот в тех местах, допустим, воевал боец такой-то, о котором мы говорим».

Работа с картами несла очевидную важность – ориентировала зрителя в окрестностях Севастополя. Получилось так, что карты от серии к серии цикла развивались и совершенствовались, заставляя авторов вести настоящую исследовательскую работу.

ПАВЕЛ РАДОСТЕВ, сотрудник Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Та карта, которую мы использовали, чтобы это показать на экране, это карта Южного берега Крыма 1936 года. Она в хорошем качестве, поэтому её и выбрали для этого, но проблема в том, что там очень мало ориентиров. И приходилось, соответственно, искать, где же эти ориентиры, на других картах – допустим, карте РККА 1941 года либо на карте, которая вообще была в саженях, 1890 года. Потому, что в хронике встречаются и те ориентиры – в метрах, и ориентиры в саженях. По этой причине приходилось мне лично карту дополнять – там появились высоты, потому что ни одной высоты вокруг Севастополя там не было указано, а много ориентиров связано именно с высотами, где это происходило».

Уже сейчас можно говорить, что телепроект «Хроника обороны Севастополя 1941-1942 гг.» удался. Он вызвал массу откликов и благодарностей, показав, что людям интересна история. Очень многие хотят знать больше о годах Великой Отечественной войны, о своих предках, о том, как жили и боролись севастопольцы за свою землю, за Родину.

И такой проект, конечно, не могли бы вытянуть менее неравнодушные люди.

КСЕНИЯ БАГИНСКАЯ, старший редактор информационных программ телеканала «Независимое телевидение Севастополя»: «Мне безумно повезло с людьми, которые со мной работали. Такая очень сплочённая, дружная, настоящая команда. Нас было совсем немного, но, как говорят – нас мало, но мы в тельняшках. Самое главное во всём это было то, что все те люди, которые работали над проектом, они действительно пропускали каждое слово, каждую фразу через себя, через свою душу. Так случилось – и это очень здорово – что все те люди, которые объединились вокруг этого проекта, вокруг этого цикла в 261 выпуск, это те, кто безгранично любит наш город и его историю».

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, начальник экскурсионно-просветительского отдела Музейного комплекса «35-я береговая батарея»: «13 месяцев мы работали над этим проектом. И вот сейчас, когда он завершён – знаете, как любому дитя, ему хочется дать какую-то дорогу дальше. Поэтому нам было бы интересно мнение севастопольцев: как они видят дальнейшую судьбу нашего проекта, нашего труда? Мне кажется, что, вот, для молодёжи нашей, севастопольской, это лучшая форма знакомства с историей нашего города этого периода».

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Мы бы хотели, чтобы этот проект был бы записан на терабайтные диски. Чтобы такие диски были переданы во все средние учебные заведения, во все высшие учебные заведения города, во все музеи, библиотеки. Мне хочется верить, что Департамент образования решит эту бюджетную проблему вместе с соответствующим комитетом Законодательного собрания. И такой учебник – терабайтный – вместо вот этих появится у нас везде».

Меж тем работа музейщиков, поисковиков и просто любящих Севастополь и его историю людей не прекращается.

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, начальник экскурсионно-просветительского отдела Музейного комплекса «35-я береговая батарея»: «Я хочу сейчас вот именно к севастопольцам обратиться: ещё раз полистайте свои альбомы, ещё раз посмотрите на свои документы – может, у вас есть что-то, чего у нас, в нашей базе данных, ещё нет. Ведь тогда, когда мы начинали создавать наш музей в 2007 году, у нас было около 500 имён наших защитников в базе. Сейчас их более 134 тысяч. Но не всё мы о них знаем, а забыть их нельзя».

Кирилл Попов, Елена Осадчая, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»