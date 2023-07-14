Хрупкое и нежное: сладкое домашнее печенье «Одуванчики». Вкусно — словами не передать

Печенье стало довольно дорогим видом десертов для чаепития. Цена на хорошее сладкое печенье достигает довольно внушительных сумм. При попытке найти дешевое вкусное печенье, как правило, люди терпят неудачи.

Дело в том, что в составе дешевого печенья содержится много ароматизаторов. Они делают тесто и начинку приторной. Вкус при этом меняется в худшую сторону. Также печенье в составе имеет пальмовое масло и прочие вредные добавки.

По этой причине, стоит научиться готовить домашнее печенье.

Ингредиенты теста для печенья “Одуванчики”:

вареный желток — 3 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сметана — 100 г;

сахар — 20 г;

мука — 240 г;

ванилин — щепотка;

разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для глазури:

сахар — 100 г;

сливки — 30 мл;

сливочное масло — 30 г;

кукурузные палочки — 40 г;

кокосовая стружка — 20 г.

Приготовление печенья “Одуванчики”:

Разминаем вареные желтки до состояния мелкой крошки. Высыпаем к желткам сахар и соль, выкладываем холодную сметану и размягченное сливочное масло, тщательно перемешиваем.

В смесь высыпаем частями муку, смешанную с разрыхлителем и ванилином. Замешиваем тесто в течение не более пары минут после добавления всех сыпучих продуктов.

Застилаем противень пергаментом, формируем из теста маленькие шарики.

Выкладываем шарики на противень, выпекаем в духовке при 180 градусах 15 минут.

В сотейник выкладываем сахарный песок, сливочное масло и сливки. Разогреваем компоненты, доводим до кипения, смешиваем.

Далее глазурь требуется остудить.

Измельчаем кукурузные палочки в крошку, смешиваем с кокосовой стружкой. Макаем верхушку печенья в глазурь, а затем в смесь кокосовой стружки и кукурузных палочек.

Необходимо дать печенью 15 минут, чтобы глазурь затвердела.

Хрупкое и нежное, сладкое домашнее печенье готово.