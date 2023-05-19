Хрустящие баклажаны – это очень простая и невероятно вкусная закуска для любых поводов. Угощение можно приготовить в духовке, на сковороде, с дополнительными соусами или без них. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе

Хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе порадуют любителей ярким и насыщенным вкусом. Разнообразьте свое меню и побалуйте близких оригинальным овощным угощением. Готовый продукт порадует сочетанием румяной корочки и интересного соуса. Берите на заметку!

Ингредиенты –+2 порц.

Баклажан 2 шт. (небольшие)

Лук репчатый 1 шт.

Перец чили ½ шт.

Чеснок 4 зуб.

Кинза по вкусу

Соус соевый 3 ст.л.

Кетчуп 2 ст.л.

Соль 2 ст.л.

Сахар-песок 1 ч.л.

Уксус яблочный 6% 1 ч.л.

Перец красный молотый по вкусу

Крахмал картофельный для панировки

Масло растительное для жарки

Шаги 35 мин.

Для приготовления хрустящих баклажанов в кисло-сладком соусе подготовим все продукты по списку. Очищаем баклажаны, режем брусочками и вымачиваем в подсоленной воде около 10 минут. Измельчаем репчатый лук, чеснок, острый перец и кинзу. Баклажаны промываем под водой, обсушиваем и обваливаем в крахмале. Большое количество растительного масла нагреваем в сотейнике или кастрюли. Выкладываем сюда брусочки баклажанов. Обжариваем их до золотистой хрустящей корочки. Дальше соединяем и вымешиваем соевый соус, измельченную кинзу, кетчуп, уксус и сахар. В сковороде обжариваем лук, после дополняем его чесноком и острым перцем. Томим минуту. Выкладываем сюда баклажаны, вливаем соус. Перемешиваем и убираем с плиты. Хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе готовы. Угощайтесь!

Карамелизированные баклажаны с хрустящей корочкой

Карамелизированные баклажаны с хрустящей корочкой очень просто приготовить в домашних условиях. Такое угощение можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельную закуску. Порадуйте себя и близких аппетитным блюдом с помощью нашего проверенного рецепта.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Мед – 60 гр.

Чеснок – по вкусу.

Сок лимонный – по вкусу.

Кориандр молотый – по вкусу.

Перец острый молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед тем, как начать готовить карамелизированные баклажаны с хрустящей корочкой, промываем овощ под водой. Выбираем некрупные плоды.

Шаг 2. Разрезаем половинки по длине. Посыпаем солью, сахаром и оставляем на один час. В мякоти можно сделать небольшие надрезы для лучшей пропитки.

Шаг 3. Очищаем чеснок, мелко нарезаем его, обжариваем на растительном масле и выкладываем на тарелку.

Шаг 4. Лимонный сок соединяем с небольшим количеством воды и медом в небольшом сотейнике. Кипятим на плите и после томим на медленном огне около 5-7 минут. За минуту до готовности опускаем в соус чеснок, молотый кориандр и молотый перец.

Шаг 5. Баклажаны отжимаем от жидкости, промываем водой и посыпаем солью.

Шаг 6. Приготовленную карамель выливаем в сковороду. Кладем сюда баклажаны и обжариваем их до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Карамелизированные баклажаны с хрустящей корочкой готовы. Можно пробовать!

Хрустящие баклажаны как в ресторане

Хрустящие баклажаны как в ресторане получаются яркими по вкусу и невероятно привлекательными. Подавайте аппетитное угощение как самостоятельную закуску к праздничному или домашнему столу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 400 гр.

Чеснок сушеный – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Крахмал – для панировки.

Масло растительное – для жарки.

Для соуса кисло-сладкого:

Соус соевый – 60 гр.

Сок лимонный/яблочный уксус – 60 мл./40 мл.

Сахар – 60 гр.

Вода – 80 мл.

Кетчуп – 1 ст.л.

Крахмал – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом хрустящих баклажанов как в ресторане. Сперва приготовим соус. Для него возьмем необходимые ингредиенты.

Шаг 2. В сотейник отправляем соевый соус, лимонный сок, воду, сахар, кетчуп и крахмал. Кипятим на слабом огне и варим до загустения.

Шаг 3. Промываем баклажаны под водой.

Шаг 4. Очищаем овощи от кожуры и режем брусочками. Солим, посыпаем сушеным чесноком и оставляем на 15 минут.

Шаг 5. Обваливаем брусочки в крахмале.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем баклажаны до золотистой корочки.

Шаг 7. Хрустящие баклажаны как в ресторане готовы. Поливайте угощение соусом и подавайте к столу!

Хрустящие баклажаны по-азиатски

Хрустящие баклажаны по-азиатски – это интересная и несложная в исполнении закуска для вашего стола. Подавайте в праздники или в рамках домашнего обеденного меню. Для приготовления обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 450 гр.

Масло растительное – 200 мл.

Крахмал кукурузный – 100 гр.

Соус чили кисло-сладкий – 50 мл.

Уксус рисовый – 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Порошок чесночный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы порадовать себя хрустящими баклажанами по-азиатски, следуйте шагам из нашего рецепта. Сначала очищаем баклажаны, нарезаем их небольшими кубиками.

Шаг 2. Складываем овощ в большую миску. Дополняем солью, чесночным порошком, рисовым уксусом. Перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Шаг 3. Дальше баклажаны обмакиваем в кукурузном крахмале. После кладем их на мелкое сито и встряхиваем от лишнего крахмала.

Шаг 4. Большое количество растительного масла разогреваем в сковороде. Опускаем на него баклажаны и жарим до румянца. Достаем продукт из масла шумовкой и перекладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 5. Дополняем овощ кисло-сладким соусом.

Шаг 6. Аккуратно перемешиваем угощение.

Шаг 7. Хрустящие баклажаны по-азиатски готовы. Подавайте угощение к столу!

Хрустящие баклажаны с помидорами

Хрустящие баклажаны с помидорами – это яркая и вкусная кулинарная идея для вашего домашнего или праздничного стола, которую точно стоит взять на заметку. Такое блюдо порадует интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 100 гр.

Помидоры – 90 гр.

Соус чили сладкий – 40 гр.

Крахмал – 20 гр.

Кинза – 6 гр.

Соль – 2 гр.

Кунжут белый – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем основной ингредиент для приготовления хрустящих баклажанов с помидорами.

Шаг 2. Дальше баклажаны нарезаем небольшими кубиками или треугольниками.

Шаг 3. Слегка смачиваем продукт водой и обваливаем его в крахмале.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с большим количеством растительного масла. Обжариваем на нем баклажаны до румяной корочки. Выкладываем на тарелку и солим по вкусу.

Шаг 5. Промываем помидоры, режем их дольками и выкладываем к баклажанам.

Шаг 6. Мелко измельчаем кинзу. Посыпаем зеленью блюдо. Также поливаем все это соусом и дополняем белым кунжутом.

Шаг 7. Хрустящие баклажаны с помидорами готовы. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Хрустящие баклажаны, запеченные в духовке

Хрустящие баклажаны, запеченные в духовке, каждый сможет приготовить в домашних условиях. Такое угощение можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельную закуску вместе с любимыми соусами. Порадуйте себя и близких аппетитным блюдом с помощью нашего пошагового рецепта.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны средние – 2 шт.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Сыр – 50 гр.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Помидоры сушеные – 1 ст.л.

Базилик сушеный – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовим все ингредиенты для приготовления хрустящих баклажанов, запеченных в духовке.

Шаг 2. Промываем и очищаем от кожуры баклажаны.

Шаг 3. Разрезаем их на брусочки.

Шаг 4. Измельчаем чеснок и вымешиваем его с оливковым маслом.

Шаг 5. Баклажаны посыпаем солью и специями.

Шаг 6. Обмазываем маслом с чесноком.

Шаг 7. Натираем сыр на мелкой терке.

Шаг 8. Соединяем сыр с панировочными сухарями, базиликом.

Шаг 9. Перемешиваем сухую массу.

Шаг 10. Баклажаны обваливаем во взбитом с солью яйце. После обваливаем в сухарях с сыром.

Шаг 11. Кладем заготовки на противень с пергаментом. Запекаем около 20 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 12. Хрустящие баклажаны, запеченные в духовке готовы. Можно подавать к столу!

Баклажаны в крахмале

Хрустящие баклажаны в крахмале порадуют вас аппетитной золотистой корочкой и интересным вкусом. Можно подавать к столу в качестве гарнира или просто есть с любимыми соусами. Делимся простым и быстрым рецептом приготовления с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 400 гр.

Крахмал картофельный – 100 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Чеснок сушеный – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящие плоды для приготовления хрустящих баклажанов в крахмале, промываем их под водой.

Шаг 2. Очищаем баклажаны и нарезаем брусочками. Солим и посыпаем сушеным чесноком. Оставляем на 15 минут.

Шаг 3. На тарелку высыпаем картофельный крахмал.

Шаг 4. Обваливаем баклажаны в крахмале.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на него баклажаны в крахмале. Обжариваем до румянца.

Шаг 6. Выкладываем продукт на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Шаг 7. Хрустящие баклажаны в крахмале готовы. Подавайте к столу!

Баклажаны в хрустящем кляре

Баклажаны в хрустящем кляре – это интересная и несложная в исполнении закуска для вашего стола. Подавайте как самостоятельное угощение или в качестве гарнира. Ваши близкие не смогут устоять. Поэтому обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Баклажаны – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – для панировки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарезаем баклажаны кружочками для приготовления баклажанов в хрустящем кляре.

Шаг 2. Яйцо разбиваем в глубокую миску, взбалтываем вилкой.

Шаг 3. Муку перемешиваем с солью и специями.

Шаг 4. Каждый овощной кружок обваливаем в яичной смеси.

Шаг 5. После хорошо обваливаем в муке со всех сторон.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на него баклажаны в кляре.

Шаг 7. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 8. Баклажаны в хрустящем кляре готовы. Угощайтесь!

Баклажаны с хрустящей корочкой во фритюре

Баклажаны с хрустящей корочкой во фритюре – это аппетитная закуска для большой компании или семьи. Можно подавать с вашими любимыми соусами. Приготовить такое аппетитное угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Соль – 1 ст.л.

Вода – 1,1 л.

Крахмал – 115 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Имбирь молотый – 0,5 ч.л.

Кориандр молотый – 0,5 ч.л.

Перец красный острый молотый – 1/3 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соус соевый – 3 ст.л.

Зелень – для подачи.

Масло растительное – 180 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовьте по нашему простому рецепту баклажаны с хрустящей корочкой во фритюре. Сперва нужно подготовить продукты из списка.

Шаг 2. Очищаем баклажаны и нарезаем их средними кусочками.

Шаг 3. Складываем баклажаны в глубокую миску. Посыпаем их солью, заливаем водой и оставляем на 20 минут. После отжимаем от воды.

Шаг 4. Обваливаем кусочки баклажанов в крахмале.

Шаг 5. Выливаем растительное масло в сковороду и нагреваем его. Опускаем сюда баклажаны и обжариваем во фритюре до румянца.

Шаг 6. Достаем продукт шумовкой и кладем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Шаг 7. Приготовим соус для подачи. Соединяем измельченный чеснок, имбирь, кориандр, перец, сахар и соевый соус. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 8. Выкладываем смесь в раскаленную сухую сковороду. Перемешиваем и прогреваем.

Шаг 9. Выливаем сюда воду, добавляем немного крахмала. Вымешиваем и доводим до кипения.

Шаг 10. Выкладываем баклажаны на тарелку, поливаем соусом и украшаем зеленью.

Шаг 11. Баклажаны с хрустящей корочкой во фритюре готовы. Подавайте к столу!

Хрустящие баклажаны с чесноком

Хрустящие баклажаны с чесноком получаются очень аппетитными и яркими по вкусу. Подавайте аппетитное угощение как самостоятельную закуску к праздничному или домашнему столу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 4 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Майонез – 1 ст.л.

Зелень – 10 гр.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты для приготовления хрустящих баклажанов с чесноком.

Шаг 2. Промываем баклажаны и нарезаем их небольшими кружками.

Шаг 3. Посыпаем овощ солью, перемешиваем и оставляем на 20 минут. После промываем под водой и обсушиваем.

Шаг 4. Взбиваем яйца с молотым перцем. Обваливаем баклажаны в яйце, а после в муке.

Шаг 5. Перекладываем продукт в разогретую с растительным маслом сковороду.

Шаг 6. Обжариваем до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 7. Готовим чесночный соус. Вымешиваем майонез с измельченным чесноком и зеленью. Подаем его вместе с обжаренным овощем.

Шаг 8. Хрустящие баклажаны с чесноком готовы. Можно пробовать!