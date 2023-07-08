Описание приготовления:
Это сдобное дрожжевое тесто славится тем, что изделия из него очень любил Никита Сергеевич Хрущев. Чаще всего тесто делают на ночь, после чего убирают в холодильник, а уже утром пекут из него различные изделия. Минимальное время для расстойки в холодильнике 3-4 часа, но это в том случае, когда у вас нет целой ночи для ожидания. Приготовить хрущёвское тесто на сухих дрожжах можно для самой разнообразной выпечки: пиццы, пирогов, пирожков, лепёшек, булочек, ватрушек и т.д. Хрущёвское тесто ещё называют нестареющим, ведь выпечка из него остаётся нежной, мягкой и воздушной несколько дней. Чудесное тесто, обязательно попробуйте!
Основной ингредиент: Мука / Дрожжи / Сухие дрожжи Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 1 Стакан (1 стакан — 250 грамм)
- Мука 3,5 Стакана
- Дрожжи быстродействующие сухие 2 Чайных ложки
- Масло сливочнoe 200 Грамм
- Сахар 3 Ст. ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
Количество порций 10
Калорийность
354 ккал
Калорийность
5 г
Белки
18 г
Жиры
43 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хрущёвское тесто на сухих дрожжах»
Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло нарежьте кубиками и предварительно размягчите при комнатной температуре.
Соедините муку, размягчённое сливочное масло, сахар, соль и дрожжи. Перетрите всё руками до состояния крошек.
Добавьте молоко. Молоко можно взять из холодильника, подогревать его нет необходимости.
Сначала перемешайте тесто ложкой, а затем продолжите замешивать руками. Если тесто слишком липкое, можно добавить ещё 2-3 ст.л. муки.
Вымешивать тесто необходимо не менее 10 минут, пока оно не получится эластичным и достаточно плотным. Соберите его в шар, переложите обратно в миску, затяните пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 3-4 часа. Настоявшееся тесто вымесите ещё раз руками и хрущёвское тесто готово к работе. Удачной вам выпечки!
Совет от повара:
Долгий срок хранения позволяет хранить тесто в холодильнике до 10 дней, а можно и вовсе убрать его после расстойки в морозилку если не собираетесь заниматься выпечкой в ближайшее время.