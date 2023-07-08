Хрущёвское тесто на сухих дрожжах

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Описание приготовления:

Это сдобное дрожжевое тесто славится тем, что изделия из него очень любил Никита Сергеевич Хрущев. Чаще всего тесто делают на ночь, после чего убирают в холодильник, а уже утром пекут из него различные изделия. Минимальное время для расстойки в холодильнике 3-4 часа, но это в том случае, когда у вас нет целой ночи для ожидания. Приготовить хрущёвское тесто на сухих дрожжах можно для самой разнообразной выпечки: пиццы, пирогов, пирожков, лепёшек, булочек, ватрушек и т.д. Хрущёвское тесто ещё называют нестареющим, ведь выпечка из него остаётся нежной, мягкой и воздушной несколько дней. Чудесное тесто, обязательно попробуйте!
Основной ингредиент: Мука / Дрожжи / Сухие дрожжи Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 1 Стакан (1 стакан — 250 грамм)
  • Мука 3,5 Стакана
  • Дрожжи быстродействующие сухие 2 Чайных ложки
  • Масло сливочнoe 200 Грамм
  • Сахар 3 Ст. ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 10

Калорийность

354 ккал

Калорийность

5 г

Белки

18 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хрущёвское тесто на сухих дрожжах»

Хрущёвское тесто на сухих дрожжах

Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло нарежьте кубиками и предварительно размягчите при комнатной температуре.

Хрущёвское тесто на сухих дрожжах

Соедините муку, размягчённое сливочное масло, сахар, соль и дрожжи. Перетрите всё руками до состояния крошек.

Хрущёвское тесто на сухих дрожжах

Добавьте молоко. Молоко можно взять из холодильника, подогревать его нет необходимости.

Хрущёвское тесто на сухих дрожжах

Сначала перемешайте тесто ложкой, а затем продолжите замешивать руками. Если тесто слишком липкое, можно добавить ещё 2-3 ст.л. муки.

Хрущёвское тесто на сухих дрожжах

Вымешивать тесто необходимо не менее 10 минут, пока оно не получится эластичным и достаточно плотным. Соберите его в шар, переложите обратно в миску, затяните пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 3-4 часа. Настоявшееся тесто вымесите ещё раз руками и хрущёвское тесто готово к работе. Удачной вам выпечки!

Совет от повара:

Долгий срок хранения позволяет хранить тесто в холодильнике до 10 дней, а можно и вовсе убрать его после расстойки в морозилку если не собираетесь заниматься выпечкой в ближайшее время.

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