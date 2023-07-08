Рецепты Хруст будет на весь дом: как приготовить огурцы с кетчупом на зиму По Admin - 8 июля, 2023 0 74 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Огурцы с кетчупом – это та закуска, от которой течет слюна. Делайте сразу двойную порцию, потому что запасы съедят еще до первого снега. Хрустящие огурчики с привкусом чили плюс картофель – и все, обед готов. Разбавьте свою коллекцию и приготовьте на зиму огурцы с кетчупом. Интересно Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать Рецепт огурцов с кетчупом на зиму Время: 45 минут Порций: 5 литровых банок Так аппетитно / Фото Простые кулинарные рецепты Ингредиенты: – 2 килограмма огурцов; – 6 стаканов воды; – 1 стакан сахара; – 1 стакан уксуса; – 2 столовые лодки соли; – 300 грамм кетчупа чили; – 1 пучок укропа; – 1 пучок листьев хрена; – перец чили зеленый – по вкусу; – 2 зубчика чеснок (на литровую баночку); – 2 лавровых листа (на литровую банку); – 5 горошин черного перца (на литровую банку). Приготовление: Огурцы вымойте и залейте холодной водой на 4 часа, периодически меняя. Банки и крышки помойте и простерилизуйте удобным для вас способом. На дно банок выложите поочередно нарезанный укроп, листья хрена, острый перец, 2 – 3 лавровых листа, 5 – 6 штук перца черного горошком, 2 зубчика чеснока. Далее в банки, обязательно плотным рядом выложите огурцы. Залейте кипящую воду, закройте крышками и оставьте на столе на 20 минут. Как истечет указанное время, вылить остывшую воду. Приготовьте рассол: в небольшую кастрюлю влейте 6 стаканов кипятка, добавьте 1 стакан сахара, 2 столовых ложки соли, томатный кетчуп «Чили» и 1 стакан уксуса. Все перемешайте и выставьте на огонь. Доведите смесь до закипания. Полученным рассолом залейте огурцы и закройте банки. Укутайте банки с огурцами одеялом до охлаждения. Узнайте тут, как спасти жидкое варенье. На Перекоп.инфо можно прочитать про:В чем секрет идеального соуса: томатная паста – рецепт, который можно приготовить домаНастоящий грузинский соус из украинских продуктов: рецепт сацебелиТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовТри холодных супа на лето – пальчики оближете