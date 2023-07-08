Хруст будет на весь дом: как приготовить огурцы с кетчупом на зиму

Огурцы с кетчупом – это та закуска, от которой течет слюна. Делайте сразу двойную порцию, потому что запасы съедят еще до первого снега.

Хрустящие огурчики с привкусом чили плюс картофель – и все, обед готов. Разбавьте свою коллекцию и приготовьте на зиму огурцы с кетчупом.

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Рецепт огурцов с кетчупом на зиму

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 5 литровых банок

Так аппетитно / Фото Простые кулинарные рецепты

Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 6 стаканов воды;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан уксуса;

– 2 столовые лодки соли;

– 300 грамм кетчупа чили;

– 1 пучок укропа;

– 1 пучок листьев хрена;

– перец чили зеленый – по вкусу;

– 2 зубчика чеснок (на литровую баночку);

– 2 лавровых листа (на литровую банку);

– 5 горошин черного перца (на литровую банку).

Приготовление:

Огурцы вымойте и залейте холодной водой на 4 часа, периодически меняя.

Банки и крышки помойте и простерилизуйте удобным для вас способом.

На дно банок выложите поочередно нарезанный укроп, листья хрена, острый перец, 2 – 3 лавровых листа, 5 – 6 штук перца черного горошком, 2 зубчика чеснока.

Далее в банки, обязательно плотным рядом выложите огурцы.

Залейте кипящую воду, закройте крышками и оставьте на столе на 20 минут. Как истечет указанное время, вылить остывшую воду.

Приготовьте рассол: в небольшую кастрюлю влейте 6 стаканов кипятка, добавьте 1 стакан сахара, 2 столовых ложки соли, томатный кетчуп «Чили» и 1 стакан уксуса. Все перемешайте и выставьте на огонь. Доведите смесь до закипания.

Полученным рассолом залейте огурцы и закройте банки.

Укутайте банки с огурцами одеялом до охлаждения.

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