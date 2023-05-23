Хрустящая корочка и невероятно нежное мясо: покорите всех особой курятиной

Когда речь заходит о жареной курочке, то у каждого возникает два пожелания: хрустящая корочка и нежное мясо. Рассмотрим рецепт, который точно выполнит эти пожелания.

Приготовление курочки по этому рецепту потребует немного времени, ведь мясо должно хорошо замариноваться. Поверьте – результат точно стоит ожидания.

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Подавать эту курочку лучше с салатом и картофелем, а если вы готовите ее для просмотра сериала, то достаточно любимого соуса и нескольких кусочков свежего хлеба.

Рецепт жареной курицы

Время: 30 минут + ночь для маринования мяса

Порций: 4

Ингредиенты:

– 12 куриных бедер (очищенных от кожи и костей);

маринад:

– 200 миллилитров пахты;

– 1 столовая ложка кисло-сладкого соуса;

– пол чайной ложки черного перца;

– чайная ложка морской соли;

– пол чайной ложки порошка лука;

– пол чайной ложки сушеного тимьяна;

– пол чайной ложки сушеного орегано;

кляр:

– 75 грамм муки;

– чайная ложка сушеного чеснока;

– чайная ложка паприки;

– чайная ложка сушеного тимьяна;

– чайная ложка морской соли;

– чайная ложка черного перца.

Приготовление: