Рецепты Хрустящая корочка и невероятно нежное мясо: покорите всех особой курятиной По Admin - 23 мая, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Когда речь заходит о жареной курочке, то у каждого возникает два пожелания: хрустящая корочка и нежное мясо. Рассмотрим рецепт, который точно выполнит эти пожелания. Приготовление курочки по этому рецепту потребует немного времени, ведь мясо должно хорошо замариноваться. Поверьте – результат точно стоит ожидания. Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или кордон блю Подавать эту курочку лучше с салатом и картофелем, а если вы готовите ее для просмотра сериала, то достаточно любимого соуса и нескольких кусочков свежего хлеба. Рецепт жареной курицы Время: 30 минут + ночь для маринования мяса Порций: 4 Ингредиенты: – 12 куриных бедер (очищенных от кожи и костей); маринад: – 200 миллилитров пахты; – 1 столовая ложка кисло-сладкого соуса; – пол чайной ложки черного перца; – чайная ложка морской соли; – пол чайной ложки порошка лука; – пол чайной ложки сушеного тимьяна; – пол чайной ложки сушеного орегано; кляр: – 75 грамм муки; – чайная ложка сушеного чеснока; – чайная ложка паприки; – чайная ложка сушеного тимьяна; – чайная ложка морской соли; – чайная ложка черного перца. Приготовление: Все ингредиенты для маринада смешиваем в большой миске. Добавляем курочку и хорошо перемешиваем. Ставим в холодильник на ночь. Разогреваем духовку до 220 градусов и застилаем противень пергаментной бумагой. Все ингредиенты для кляра смешиваем в глубокой миске. Окунаем курочку в смесь, чтобы она хорошо покрылась ею со всех сторон. Выкладываем курочку на противень, каждый кусочек курочки нужно слегка сбрызнуть растительным маслом. Ставим противень на верхний уровень, время приготовления – 20 – 30 минут. Подаем к столу горячей с любимым гарниром, салатом и соусом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Шоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник КоролевскийВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовЭто блюдо покоряет всех: как приготовить нежный пирог с курочкой