Рецепты Хрустящая закуска с пикантной ноткой: огурцы с горчицей в зернах По Admin - 25 июля, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Позаботьтесь за закуской на зиму заранее – приготовьте хрустящие огурцы с зернами горчицы, чтобы смаковать ими в любое время. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Среди самых популярных консерваций на зиму мы часто закручиваем помидоры, салаты и огурцы. Существует много вариант огурчиков, но этот особенный. Читайте также Бургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты Хрустящие огурцы с пикантными нотками, которые добавляют зерна горчицы – отличная закуска как к обыденному столу, так и к праздничному. Попробуйте и вы будете приятно удивлены. Рецепт огурцов с зернами горчицы Время: 2 часа Порции: 3 – 4 Ингредиенты для маринада: – 3 литра огурцов; – 1,5 литра воды; – 200 граммов сахара; – 200 граммов 9% уксуса; – 75 граммов соли; – чеснок; – лавровый лист; – соцветие укропа; – зерна горчицы. Приготовление: Свежие огурцы заливаем водой на несколько часов. Тщательно моем и обрезаем кончики. В каждую банку выкладываем на дно соцветия укропа, несколько разрезанных зубчиков чеснока. Сверху выкладываем огурчики – плотно. Для маринада в кастрюле соединяем воду, сахар, уксус, соль и лавровый лист. Доводим до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Заливаем горячим маринадом огурцы и накрываем крышками. На дно большой кастрюли выкладываем кухонное полотенце, сверху банки с огурцами. Заливаем все горячей водой так, чтобы она не доставала горловины банок. Стерилизуем огурцы 10 минут с момента закипания. Вынимаем огурцы в банках и плотно докручиваем крышки. Охлаждаем огурцы при комнатной температуре. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнюю колбасу, вкуснее, чем в магазине. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Сладкий хачапури с клубникой – все будут удивленыВ торт или кофе: как приготовить домашнюю карамельДесерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстроДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутБаклажаны, как грибы: теперь только так и готовим