Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хрустящие хлебцы с прованскими травами. Количество прованских трав и соли регулируйте на свой вкус. Также в такие хлебцы можно добавить молотый черный перец и сушеные измельченные томаты. Такие хлебцы отлично сочетаются с сыром, оливками и вялеными томатами.
Основной ингредиент: Мука / Специи, пряности, приправы
Блюдо: Выпечка
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 100 Грамм
- Масло оливковое 25 Миллилитров
- Вода 50 Миллилитров
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Прованские травы (сухие) 1/2-1 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
453 ккал
Калорийность
7 г
Белки
21 г
Жиры
60 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хрустящие хлебцы с прованскими травами»
Подготовьте все ингредиенты.
В глубокой миске смешайте муку, прованские травы и соль.
Затем добавьте оливковое масло и воду.
Вымесите неоднородное мягкое тесто. Накройте его пленкой и оставьте на 1 час при комнатной температуре.
Раскатайте тесто толщиной примерно 4-5 мм.
Разрежьте на прямоугольники или квадраты. Выложите на противень. Выпекайте хлебцы в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.
Хрустящие хлебцы с прованскими травами готовы, приятного вам аппетита!