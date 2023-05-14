Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хрустящие хлебцы с прованскими травами. Количество прованских трав и соли регулируйте на свой вкус. Также в такие хлебцы можно добавить молотый черный перец и сушеные измельченные томаты. Такие хлебцы отлично сочетаются с сыром, оливками и вялеными томатами.

Основной ингредиент: Мука / Специи, пряности, приправы

Блюдо: Выпечка

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 100 Грамм

Масло оливковое 25 Миллилитров

Вода 50 Миллилитров

Соль 1/3 Чайных ложки

Прованские травы (сухие) 1/2-1 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

453 ккал

Калорийность

7 г

Белки

21 г

Жиры

60 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хрустящие хлебцы с прованскими травами»

Подготовьте все ингредиенты.

В глубокой миске смешайте муку, прованские травы и соль.

Затем добавьте оливковое масло и воду.

Вымесите неоднородное мягкое тесто. Накройте его пленкой и оставьте на 1 час при комнатной температуре.

Раскатайте тесто толщиной примерно 4-5 мм.

Разрежьте на прямоугольники или квадраты. Выложите на противень. Выпекайте хлебцы в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.

Хрустящие хлебцы с прованскими травами готовы, приятного вам аппетита!