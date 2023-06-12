Рецепты Хрустящий салат из свежего огурца – рецепты на любой вкус По Admin - 12 июня, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp На рынке и на полках супермаркетов можно приобрести любой сорт огурцов. Цены с каждым днем становятся все более доступными, поэтому мы предлагаем приготовить вкусный салат из этого овоща. Одним из самых популярных салатов из огурцов есть сочетание укропа и свежей заправки без майонеза. Однако существуют и другие варианты салатов со свежими огурцами. Самые интересные мы выбрали и делимся с вами. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус Рецепт салата из огурцов и укропа. Ингредиенты: – 4 огурца; – 1 синий лук; – пучок свежего укропа; – 2 столовые ложки масла; – 1 столовая ложка уксуса; – 1 чайная ложка меда; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Огурцы нарезаем вдоль, лук четвертинками. Для заправки смешиваем мед, растительное масло и уксус. Добавляем укроп, соль и перец. Заправляем салат и даем настояться в холодильнике 1 час. Приятного аппетита! Также рекомендуем попробовать салат из огурцов в сочетании с любимой консервированной кукурузой, яйцами и колбаской. Рецепт салата из огурцов и колбасы. Ингредиенты: – 2 – 3 огурца; – 200 граммов копченой колбасы; – 3 отварных яйца; – 200 граммов консервированной кукурузы; – 50 граммов зеленого лука; – 30 граммов петрушки; – 1 чайная ложка горчицы; – 2 столовые ложки майонеза; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Отвариваем яйца до готовности в кипящей подсоленной воде 6 – 7 минут. Нарезаем колбасу и огурцы соломкой, перекладываем в салатницу. Лук и петрушку измельчаем, пересыпаем в колбасу и огурцы. Сливаем жидкость из кукурузы, сами зерна пересыпаем в салатницу. Остывшие яйца очищаем, нарезаем полукольцами. Добавляем их к другим ингредиентам. Сдабриваем салат специями. Смешиваем майонез с горчицей, заправляем салат соусом. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить салаты из молодой капусты по нашим. рецептами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Три лучших рецепта маринадов для шашлыкаВафельный рулет из желе – простой десерт на Зеленые праздникиУжин за 30 минут – готовим мясные гнезда с морковьюВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейДешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеля