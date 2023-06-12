Хрустящий салат из свежей капусты с уксусом

Этот вкус как глоток из детства. Тем, кто ностальгирует по вкусу советских угощений, этот салат точно придется по вкусу. При этом продуктов для него нужно минимум, все они доступные и недорогие. Но, чтобы салат из свежей капусты с уксусом действительно был похож на столовский, нужно знать одну хитрость.

Она заключается в длительном мариновании самих овощей. Закуска получается не только очень вкусной, но и полезной, за что ваш организм скажет вам большое спасибо. Вкус остро-сладкий, с приятной кислинкой и отличным сочетанием приправ. Такое блюдо присутствует в меню летних кафе и каждого уважающего себя общепита. Попробуйте, это того стоит!

Салат из свежей капусты с уксусом: нюансы приготовления

Салат из свежей капусты с уксусом готовится очень просто. По возможности овощи лучше мариновать в смеси уксуса (винного и яблочного). Если такого дома не имеется — то подойдет и обычный столовый уксус 9 %. Сахар также можно заменить каким-нибудь сладким сиропом или добавить сахарозаменитель. Готовую закуску заправляйте нерафинированным растительным маслом.

Ингредиенты

Капуста белокочанная600 г Морковь100 г Сахар1 ст. л. Соль0,5 ч. л. Уксус1,5 ст. л. Подсолнечное масло3 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Капусту нарежьте тонкой соломкой. Можете это делать как острым ножом, так и шинковкой. Выложите овощ в миску, добавьте соль по вкусу.Затем хорошенько помните ее руками на протяжении двух минут. Так капуста перемешается с солью и немного пустит сок. Оставьте капустную заготовку на столе на 15–20 минут. Затем добавьте натертую на крупной терке морковь, сахар и уксус. Снова перемешайте. Оставьте салат еще на 10 минут, а затем заправьте его маслом с черным молотым перцем. Еще раз хорошо перемешайте. Уберите блюдо в холодильник минимум на полчаса, а лучше оставьте настаиваться часа 2.

Из перечисленных ингредиентов получается пять полноценных порций салата. Так как из-за уксуса закуска со временем становится всё острее, советую не делать сразу большие порции. При желании в такой салат можете добавить укроп, петрушку или перья зеленого лука. А вот как приготовить салат с крабовыми палочками и морковкой по-корейски, читайте здесь.