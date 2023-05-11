Хватит «игнорить» репу! Превосходное пюре из репы с пармезаном вам очень понравится

Да, у украинцев почему-то очень предвзятое мнение по поводу этого продукта, но если репу приготовить по-особенному, то вас это блюда порадует.
Хотя бы в качестве эксперимента попробуйте рецепт от Фокуса. Пюре из репы с картошечкой приправленное пармезаном и чесноком – настоящее восхищение. Это блюдо легко и быстро готовится, а также полезно для здоровья.
Репа содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет и способствуют пищеварению. Наш рецепт подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Вы можете подавать репу с пармезаном с мясом, рыбой или овощами по вашему выбору.
Пюре из репы с пармезаном
Ингредиенты:
- 1 кг репы;
- 4 столовые ложки сливочного масла;
- 4 зубчика чеснока;
- 1/4 чашки тертого пармезана;
- 1/4 чашки сливок;
- соль и перец по вкусу;
- свежая зелень для украшения (по желанию).
Очистите репу и нарежьте на кусочки среднего размера. Положите их в кастрюлю, залейте водой и посолите. Доведите до кипения и варите до мягкости, около 20-25 минут.
Откиньте репу на дуршлаг и оставьте стечь лишней жидкости. В сковороде на среднем огне расплавьте сливочное масло и добавьте измельченный чеснок. Обжаривайте, помешивая, до аромата, около 2-3 минут.
Переложите репу в большую миску и добавьте пармезан, сливки, соль и перец. Используя блендер или подручные средства, измельчите репу до состояния пюре.
Переложите пюре в другую посуду и полейте чесночным маслом. По желанию посыпьте свежей зеленью, и добавьте еще немного пармезана.
Наслаждайтесь своим аппетитным блюдом!
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