Хватит ли крымчанам места для отдыха в Крыму — мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В начавшемся курортном сезоне у крымчан будет мало возможностей отдохнуть в родных пенатах, если речь идет не о выезде на пляж в выходной, а о полноценном отдыхе в отеле или санатории. Об этом заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель Ассоциации малых отелей региона Наталья Стамбульникова.

ТуризмПредседатель АСМОК Наталия Стамбульникова

Статистика 2019 года показывает, что только 20% крымчан могут позволить себе отдых в Крыму в летний сезон, отметила эксперт. Это в большей степени зависит не от финансового положения местных, а от того, что все средства размещения в Крыму в высокий сезон загружены почти под завязку.

«В этом году, я думаю, те, кто хотел отдохнуть, уже успели за прошедшие две недели оторваться, получить суперскидки наших санаториев – до 70% для местных, — пояснила Стамбульникова. – Впереди, я думаю, мест не будет хватать даже материковым туристам. Если правильно построить маркетинг, если правильно будут работать объекты, то крымскому туристу придется подождать хотя бы октября. Надеюсь, что будет море еще теплое».

В Минкурортов Крыма рассчитывает на успешный турсезон за счет осени >>

Ранее эксперт посоветовала крымским отельерам перестроить свои предложения и не отказывать в размещении тем туристам, которые приезжают на один или два дня.