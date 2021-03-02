«Художества» на Таврической лестнице обернулись уголовным делом

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Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Против «художников», которые изуродовали Таврическую лестницу чёрными надписями, отдел дознания ОМВД Ленинского района Севастополя завёл уголовное дело. Им предъявляют обвинения по ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 243 УК РФ – «Повреждение объекта культурного наследия народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, взятых под охрану государства, группой лиц».

«Художества» на Таврической лестнице обернулись уголовным делом

Ход предварительного расследования находится на особом контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемые – жители Республики Крым и Севастополя 1994 и 1996 годов рождения. Данные третьего участника группы устанавливаются.

По версии органа дознания, 24 февраля, в ночное время, мужчины с помощью аэрозольного баллона с черной краской нанесли надписи на перила с балюстрадой и подпорные стенки Таврической лестницы. Своими действиями они умышленно повредили её. Причем, Таврическая лестница является объектом культурного наследия регионального значения и подлежит государственной охране.

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Ход и результаты предварительного расследования находятся на особом контроле прокуратуры города Севастополя.

«Художества» на Таврической лестнице обернулись уголовным делом

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