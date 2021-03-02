«Художества» на Таврической лестнице обернулись уголовным делом

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Против «художников», которые изуродовали Таврическую лестницу чёрными надписями, отдел дознания ОМВД Ленинского района Севастополя завёл уголовное дело. Им предъявляют обвинения по ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 243 УК РФ – «Повреждение объекта культурного наследия народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, взятых под охрану государства, группой лиц».

Ход предварительного расследования находится на особом контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемые – жители Республики Крым и Севастополя 1994 и 1996 годов рождения. Данные третьего участника группы устанавливаются.

По версии органа дознания, 24 февраля, в ночное время, мужчины с помощью аэрозольного баллона с черной краской нанесли надписи на перила с балюстрадой и подпорные стенки Таврической лестницы. Своими действиями они умышленно повредили её. Причем, Таврическая лестница является объектом культурного наследия регионального значения и подлежит государственной охране.

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Ход и результаты предварительного расследования находятся на особом контроле прокуратуры города Севастополя.