Художественная выставка открылась в центре «Мы – вместе»

Ремесленная и художественная выставка – в центре Севастополя. Причудливые картины, расшитые узорами ковры и малые ремесленные поделки теперь украшают фасад волонтёрского центра «Мы вместе». Экспозиция была подготовлена совместно – в ней представлены работы мастера над интерьерной куклой Татьяны Гринчак и авторов Виталия и Валерия Либы.

Насладиться художественными образами и пейзажными видами жители и гости города могут уже сейчас – вся выставка в ближайшее время останется на своём новом месте, по адресу: улица Ленина, 39.