Художники арт-кластера «Таврида» ко Дню России нарисовали огромный пейзаж

Художники арт-кластера «Таврида» ко Дню России нарисовали под Севастополем огромный пейзаж в цветах флага нашей страны. Гигантская настенная роспись украсила подпорную стену на 265-м километре федеральной трассы «Таврида». Пейзаж площадью 429 квадратных метров передает образы крымской природы: белый цвет – это облака, синий – море, красный – поле цветущих маков. Художники команды Desarte365 изобразили также силуэты гор, в которых угадываются очертания известных крымских вершин.

ИВАН РАЗУМОВСКИЙ, резидент арт-кластера «Таврида», технический директор команды Desarte365:

«Мы работаем в две смены, в две команды из трёх человек, потом приезжает другая смена, они работают, пока мы отдыхаем. На рисунке видно девушку, это некая аллюзия – такая русская краса, теплота, доброта, которая дарит любовь, любовь к своей стране, любовь к России».

Чтобы передать красоту природы Крыма, художники использовали более 25 оттенков белого, синего и красного цвета. Арт-объект создавали в течение пяти дней.

Для росписи высотой 10 метров и длиной 43 метра потребовалось 200 литров фасадной краски и еще 300 аэрозольных баллончиков с краской. Это уже седьмой мурал, который художники арт-кластера «Таврида» нарисовали вдоль главной дороги Крымского полуострова.

Весь проект рассчитан на несколько лет, за это время вдоль «Тавриды» хотят создать около 90 арт-объектов. Важнейшая для нашего полуострова дорога станет ещё и самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров.