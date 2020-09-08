Хулиганы изрисовали парапет парка «Учкуевка»

Фото: ForPost, Департамент городского хозяйства

Подростки-хулиганы изрисовали новый парк «Учкуевка» на Северной стороне Севастополя. Об этом сообщает новостной портал ForPost. На видео, снятое очевидцами на камеру, попала компания ребят. Подростки наблюдают, как девушка рисует что-то на подпорченной стене.

Когда компания заметила, что на них обратили внимания взрослые, часть подростков ушла, но юная художница осталась рисовать.

Сотрудники охраны, когда совершали обход, установили нарушителей, а факт появления нового «шедевра» зафиксировали в специальном журнале, уточнили в пресс-службе Департамента городского хозяйства Правительства города. По их данным, дети-нарушители пообещали всё исправить – родитель нарушителя связалась по этому поводу с охраной парка.

Вечером мама с дочкой занялись очисткой парапетов и стирания художеств с помощью ацетона и краски, которые купили на свои деньги.