Хуснуллин требует скорректировать сроки реконструкции КОС «Южные»

Завершить реконструкцию канализационно-очистных сооружений «Южные» не позже декабря 2023 года требуют заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

По одной из самых проблемных тем города – КОС «Южным» – федеральный чиновник провел отбельное совещание. Как отметил Марат Хуснуллин, новый подрядчик развернулся и мобилизовал свои силы, сейчас компания корректирует проект. Однако заявленные сроки не устраивают представителей власти.

«Заявленный срок завершения работ – подрядчик просит 2024 год, но мы с Михаилом Владимировичем требуем, чтобы сроки были скорректированы – не позже декабря 2023 года», – подчеркнул Марат Хуснуллин.