И добро ходит в маске. «АиФ-Крым» побывали в штабе волонтёров

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 20. АиФ-Крым №20 13/05/2020 Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Не обманывайтесь вывеской. В этом небольшом кафе в самом центре Симферополя уже давно не коротают вечера компании. Здесь теперь волонтёрский штаб. Сердце и мозг одного симферопольского объединения.

Справка О людях, находящихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи, можно сообщить на горячую линию в Симферополе: +7978 520 20 20, +7978 910 50 22, +7978 910 50 44.

Ох, уж эти бабушки…

В Ялте выросло количество волонтеров в период режима повышенной готовности На месте постоянно всего несколько человек. Остальные отзваниваются, отписываются, сообщают о том, что могут сделать за день. Заезжают, чтобы получить продовольственные наборы, которые надо развезти по адресам. Все, как положено, в масках, перчатках, вооружённые санитайзерами.