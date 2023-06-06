И духовка не нужна: ужин на скорую руку. Мясной рулет за 15 минут в пергаменте на сковороде

Изначально мясной рулет существовало еще в Древнем Риме. Там это блюдо готовилось из говядины или мяса курицы, без каких-либо специй. Поэтому вариации этого блюда в древности не отличались разнообразием.
Только спустя века немцы смогли модернизировать мясной рулет. Они начали экспериментировать с мясом, создавая различные изделия.
На сегодняшний день мясной рулет отличается от остальных продуктов из мяса своим пикантным вкусом. Мы расскажем, как приготовить мясной рулет.
Ингредиенты:
- Мясной или куриный фарш – 500–600 г;
- Картофель – 2–3 шт.;
- Сыр Моцарелла – 90 г. (можно заменить любым);
- Специи – по вкусу;
- Томатная паста – 2-3 ст. л. (по желанию).
Приготовление:
Натираем картофель на крупной терке. К картофельной массе добавляем фарш и специи. Мясную массу нужно вымесить так, чтобы ингредиенты равномерно распределились между собой.
Делим всю массу на три части. Сыр нарезаем небольшими брусочками.
На подготовленный заранее пергамент (размером 20х30 см) выкладываем ⅓ часть фарша, формируем толстый прямоугольный слой. Выкладывать нужно так, чтобы с каждой стороны оставался запас пергамента.
Поверхность смазываем томатной пастой, на середину выкладываем брусок сыра.
Заворачиваем начинку в рулет и закрепляем края пергамента.
Аналогично работаем с оставшимися двумя частями фарша.
Далее рулеты нужно выложить на сухую разогретую сковороду швом вниз. Заливаем кипящей водой, накрываем крышкой.
Обжариваем рулет на среднем огне еще 8 минут. Далее переворачиваем на другую сторону и готовим ещё 8 минут.
Данное блюдо сочетается с горчицей, немцы рекомендуют подавать блюдо именно с этим соусом. Однако вполне можно поэкспериментировать и попробовать иные добавки.