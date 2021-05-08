И «свои», и «понаехавшие». Угрожает ли Крыму нашествие саранчи?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 17. АиФ-Крым №17 28/04/2021

Весна в Крыму всегда начинается с обсуждения видов на урожай и тех, кто может помешать воплощению этих планов. Несколько дней назад «прилетело» очередное «саранчовое предупреждение».

Более 5% площадей в южных регионах России заселены саранчой. Как обстоят дела на полуострове, выяснил «АиФ-Крым».

Тревожный прогноз

Из крымского резервного фонда выделили средства для борьбы с саранчой Тревожное сообщение опубликовал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. И.о. директора Владимир Мошков озвучил прогноз: осложнение ситуации возможно в Чечне, Ставропольском крае, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, Республиках Калмыкия, Крым и Кабардино-Балкарии.