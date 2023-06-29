Описание приготовления:

Яблоки для настойки возьмите ароматные кисло-сладких сортов. В идеале подойдут осенние сорта. Настойка пьется легко, но получается крепостью 43-40 градусов, поэтому учтите при употреблении. Хранится такая настойка в темном и прохладном месте может до нескольких месяцев.

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Спирт 90% 500 Миллилитров

Яблоки (кислые) 250 Грамм

Сахар 100 Грамм

Вода 400 Миллилитров

Количество порций 5

Калорийность

61 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яблочная настойка на спирту»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления яблочной настойки на спирту. Яблоки тщательно вымойте и вытрите.

У яблок удалите сердцевину и мелко порежьте, выложите их в чистую, сухую банку.

Влейте в банку с яблоками спирт, плотно закройте и уберите в темное место на 7 дней.

Воду соедините с сахаром, доведите до кипения и варите в течение 15 минут, остудите. Соедините настойку с сиропом, перемешайте, процедите и разлейте по бутылкам. Бутылки с настойкой плотно закройте и уберите в холодное, темное место еще на два дня.

Приятного употребления!