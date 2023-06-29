Описание приготовления:
Яблоки для настойки возьмите ароматные кисло-сладких сортов. В идеале подойдут осенние сорта. Настойка пьется легко, но получается крепостью 43-40 градусов, поэтому учтите при употреблении. Хранится такая настойка в темном и прохладном месте может до нескольких месяцев.
Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Спирт 90% 500 Миллилитров
- Яблоки (кислые) 250 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Вода 400 Миллилитров
Количество порций 5
Калорийность
61 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яблочная настойка на спирту»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления яблочной настойки на спирту. Яблоки тщательно вымойте и вытрите.
У яблок удалите сердцевину и мелко порежьте, выложите их в чистую, сухую банку.
Влейте в банку с яблоками спирт, плотно закройте и уберите в темное место на 7 дней.
Воду соедините с сахаром, доведите до кипения и варите в течение 15 минут, остудите. Соедините настойку с сиропом, перемешайте, процедите и разлейте по бутылкам. Бутылки с настойкой плотно закройте и уберите в холодное, темное место еще на два дня.
Приятного употребления!