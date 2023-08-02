Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить яблочно-томатный сок на зиму. Помидоры выбирайте спелые, ароматные и мясистые. От их вкуса больше будет зависеть и вкус сока. А яблоки выбирайте твердые, кисло-сладких сортов. Томатный сок преобладает во вкусе, а яблоко добавляет яркий фруктовый аромат.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Помидоpы 2 Килограмма
- Яблоки 1 Килограмм
- Сахар По вкусу
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Лавровый лист 1 Штука
- Гвоздика (бутон) 2-3 Штук
Количество порций 5
Калорийность
29 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яблочно-томатный сок на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, удалите плодоножки и нарежьте на ломтики. Измельчите в блендере до состояния пюре.
Яблоки помойте, удалите сердцевину и порежьте на ломтики. Выжмите сок через соковыжималку.
Объедините в большой кастрюле томатный и яблочный сок. Добавьте соль, сахар, лавровый лист и гвоздику. Доведите до кипения. Варите на медленном огне 15 минут.
Процедите сок через мелкое сито.
Снова перелейте в кастрюлю и готовьте еще 3 минуты.
Перелейте готовый горячий сок в чистую стерилизованную банку.
Герметично закатайте. Переверните банку вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Яблочно-томатный сок на зиму готов.