Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить яблочно-томатный сок на зиму. Помидоры выбирайте спелые, ароматные и мясистые. От их вкуса больше будет зависеть и вкус сока. А яблоки выбирайте твердые, кисло-сладких сортов. Томатный сок преобладает во вкусе, а яблоко добавляет яркий фруктовый аромат.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Помидоpы 2 Килограмма

Яблоки 1 Килограмм

Сахар По вкусу

Соль 1/2 Чайных ложки

Лавровый лист 1 Штука

Гвоздика (бутон) 2-3 Штук

Количество порций 5

Калорийность

29 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яблочно-томатный сок на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, удалите плодоножки и нарежьте на ломтики. Измельчите в блендере до состояния пюре.

Яблоки помойте, удалите сердцевину и порежьте на ломтики. Выжмите сок через соковыжималку.

Объедините в большой кастрюле томатный и яблочный сок. Добавьте соль, сахар, лавровый лист и гвоздику. Доведите до кипения. Варите на медленном огне 15 минут.

Процедите сок через мелкое сито.

Снова перелейте в кастрюлю и готовьте еще 3 минуты.

Перелейте готовый горячий сок в чистую стерилизованную банку.

Герметично закатайте. Переверните банку вверх дном и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Яблочно-томатный сок на зиму готов.