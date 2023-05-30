Японские повара пользуются достаточно хитрой техникой, выпекая порционный пирог прямо в чашках. В результате они получают пышные яблочные кексы в кружке, нежный вкус которых просто поражает. Даже не верится, что на их приготовление уходит всего 10 минут активного времени.

Чтобы испечь это воздушное лакомство, вам понадобятся жаропрочные кружки. Помните, что в духовку нельзя отправлять эмалированную посуду, которая может потрескаться при резком перепаде температуры. Также запрещено выпекать такие кексы в чашках со сколами.

Как вкусно испечь яблочные кексы в кружке

При желании вы можете перед отправлением теста в духовку посыпать его очень ароматной смесью, сделав верхушку десерта еще более аппетитной. Для этого стоит соединить сахар с молотой корицей. Ну а если вас нельзя назвать большим фанатом яблок, тогда можете поэкспериментировать с добавками. Нарежьте пластинками клубнику или кубиками бананы. Добавьте эти либо же любые другие фрукты в тесто. Результат будет один — ароматные кексики, устоять перед которыми нереально!

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Соль1 щеп. Сахар100 г Сливочное масло100 г Пшеничная мука200 г Разрыхлитель10 г Яблоко2 шт. Кефир100 мл

Приготовление

В миску вбиваем яйца. Добавляем сахар, а также соль. Взбиваем все ингредиенты при помощи венчика. Вливаем кефир комнатной температуры и растопленное сливочное масло, которое успело остыть. Тщательно всё перемешиваем. Всыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Замешиваем однородное густое тесто.Смазываем внутреннюю часть кружек небольшим количеством масла. Наполняем их тестом наполовину. Промываем яблоки и обсушиваем их. Удаляем сердцевину. Аккуратно нарезаем фрукты дольками. Выкладываем сверху на тесто яблоки, легонько вдавливая их. Отправляем кружки в духовку на 30–35 минут при 180 градусах. Готово!

Достаньте чашки из духового шкафа и оставьте их на решетке при комнатной температуре. После посыпьте слегка остывшие кексы сахарной пудрой. Презентовать этот яблочный десерт следует прямо в кружках. Такая оригинальная подача непременно понравится вашим близким. Ведь это очень необычно и безумно удобно. Попробуйте испечь воздушные кексы в чашках, а затем поделитесь с нами своими впечатлениями.