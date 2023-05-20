Описание приготовления:
Мед, нутелла, кленовый сироп, сметана, сгущенка, варенье или джем — любая добавка подойдет для этих вафель наилучшим образом. Выпекаются они при помощи вафельницы, но за неимением такой можно попробовать испечь обычные оладьи из готового теста. Яблоки лучше выбирать кисло-сладкие, они лучше всего сочетаются со сладким тестом.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Тесто
Блюдо: Выпечка / Вафли
Состав / Ингредиенты:
- Сливочное масло 150 Грамм
- Яйца 3 Штуки
- Сахар 150 Грамм
- Ванилин По вкусу
- Мука 250 Грамм
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Нежирный йогурт 100 Грамм
- Яблоки 2 Штуки
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Как приготовить «Яблочные вафли ПП»
1. Для начала нужно на слабом огне растопить сливочное масло. Не кипятите его! Затем в отдельной посуде взбейте яйца с солью и сахаром.
2. Не переставая взбивать, влейте тонкой струей растопленное сливочное масло. Постарайтесь сделать так, чтобы крупинки, которые в миске со сливочным маслом, остались на дне миски.
3. Теперь добавьте нежирный йогурт и ванилин. Продолжайте взбивать миксером или ручным венчиком (как вам удобно).
4. Добавьте соду и продолжайте взбивать. Ванилин добавляйте по вкусу.
5. В самом конце нужно всыпать муку и натертые очищенные яблоки (выбирайте кисло-сладкие сорта).
6. Тесто получается достаточно редким, но так и должно быть. По консистенции оно напоминает густую сметану. Смажьте платы вафельницы растительным маслом, выложите часть теста. Прижмите платы и выпекайте вафли привычным способом до румяного цвета.
7. Выпекаются вафли быстро. Если у вас нет вафельниц, можно попробовать испечь оладьи из этого теста на обычной сковороде.
8. Теплые вафли можно подавать с любыми добавками. Например, с кленовым сиропом или вареньем.
9. Или со сметаной и сгущенкой.
10. Или просто с сахарной пудрой.