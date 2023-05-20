Описание приготовления:

Мед, нутелла, кленовый сироп, сметана, сгущенка, варенье или джем — любая добавка подойдет для этих вафель наилучшим образом. Выпекаются они при помощи вафельницы, но за неимением такой можно попробовать испечь обычные оладьи из готового теста. Яблоки лучше выбирать кисло-сладкие, они лучше всего сочетаются со сладким тестом.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Тесто

Блюдо: Выпечка / Вафли

Состав / Ингредиенты:

Сливочное масло 150 Грамм

Яйца 3 Штуки

Сахар 150 Грамм

Ванилин По вкусу

Мука 250 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Нежирный йогурт 100 Грамм

Яблоки 2 Штуки

Соль По вкусу

Количество порций 3

Как приготовить «Яблочные вафли ПП»

1. Для начала нужно на слабом огне растопить сливочное масло. Не кипятите его! Затем в отдельной посуде взбейте яйца с солью и сахаром.

2. Не переставая взбивать, влейте тонкой струей растопленное сливочное масло. Постарайтесь сделать так, чтобы крупинки, которые в миске со сливочным маслом, остались на дне миски.

3. Теперь добавьте нежирный йогурт и ванилин. Продолжайте взбивать миксером или ручным венчиком (как вам удобно).

4. Добавьте соду и продолжайте взбивать. Ванилин добавляйте по вкусу.

5. В самом конце нужно всыпать муку и натертые очищенные яблоки (выбирайте кисло-сладкие сорта).

6. Тесто получается достаточно редким, но так и должно быть. По консистенции оно напоминает густую сметану. Смажьте платы вафельницы растительным маслом, выложите часть теста. Прижмите платы и выпекайте вафли привычным способом до румяного цвета.

7. Выпекаются вафли быстро. Если у вас нет вафельниц, можно попробовать испечь оладьи из этого теста на обычной сковороде.

8. Теплые вафли можно подавать с любыми добавками. Например, с кленовым сиропом или вареньем.

9. Или со сметаной и сгущенкой.

10. Или просто с сахарной пудрой.