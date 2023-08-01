Яблочный клафути: французский десерт

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Испечь любимый пирог французских домохозяек можно не только с ягодами, но и с фруктами. К примеру, яблочный клафути имеет восхитительный внешний вид и роскошный вкус. Технология приготовления такого десерта настолько же простая, как и классическая, только меняется начинка.

Сделать жидкое тесто для этого пирога можно даже с закрытыми глазами. Не зря данный десерт прозвали ленивым. Готовится он и вправду очень быстро, а на вид — настоящее ресторанное блюдо от гуру кондитерского искусства.

Как испечь яблочный клафути в домашних условиях

Для приготовления французского пирога вы можете взять молоко самой высокой жирности. Также для этого подойдут сливки. Только обязательно смотрите на их жирность, которая должна быть не выше 15 %. Но что с молоком, что со сливками тесто получится таким, как нужно: нежной консистенции и без комочков.

Ингредиенты

Молоко300 мл Пшеничная мука150 г Соль1 щеп. Яйцо4 шт. Сахар100 г Сливочное масло30 г Яблоко3 шт. Лимонная цедра10 г Ванильный сахар10 г

Приготовление

    Готовим жидкое тесто. Просеиваем пшеничную муку в глубокую миску. Добавляем обычный и ванильный сахар. Всыпаем соль. Хорошенько всё перемешиваем.В смеси из сухих ингредиентов делаем углубление. Вбиваем в него яйца и вливаем 150 мл молока. Аккуратно всё перемешиваем, используя венчик, до однородной массы.

    Яблочный клафути: французский десерт

    Вливаем оставшееся молоко. Тщательно перемешиваем.Хорошенько промываем яблоки. Удаляем сердцевинку. Нарезаем фрукты ломтиками. Выкладываем их в форму для выпекания, щедро смазанную сливочным маслом.

    Яблочный клафути: французский десерт

    Посыпаем яблоки цедрой лимона, натертой на мелкую терку. Заливаем фрукты жидким тестом.Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 45–50 минут.

    Яблочный клафути: французский десерт

Чтобы яблоки не подгорели, советуем накрыть выпечку фольгой под конец выпекания. После того как вы достанете французский пирог из духовки, можете посыпать его сахарной пудрой, разрезать и подать к столу. Не переживайте, когда увидите, что сразу после выпекания десерт осядет, ведь это особенность клафути. Выпечка всё равно будет отличаться воздушностью и нежной текстурой. К тому же на ее аромат домашние за несколько секунд сбегутся на кухню. Приятного вам чаепития!

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