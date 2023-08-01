Яблочный клафути: французский десерт

Испечь любимый пирог французских домохозяек можно не только с ягодами, но и с фруктами. К примеру, яблочный клафути имеет восхитительный внешний вид и роскошный вкус. Технология приготовления такого десерта настолько же простая, как и классическая, только меняется начинка.

Сделать жидкое тесто для этого пирога можно даже с закрытыми глазами. Не зря данный десерт прозвали ленивым. Готовится он и вправду очень быстро, а на вид — настоящее ресторанное блюдо от гуру кондитерского искусства.

Как испечь яблочный клафути в домашних условиях

Для приготовления французского пирога вы можете взять молоко самой высокой жирности. Также для этого подойдут сливки. Только обязательно смотрите на их жирность, которая должна быть не выше 15 %. Но что с молоком, что со сливками тесто получится таким, как нужно: нежной консистенции и без комочков.

Ингредиенты

Молоко300 мл Пшеничная мука150 г Соль1 щеп. Яйцо4 шт. Сахар100 г Сливочное масло30 г Яблоко3 шт. Лимонная цедра10 г Ванильный сахар10 г

Приготовление

Готовим жидкое тесто. Просеиваем пшеничную муку в глубокую миску. Добавляем обычный и ванильный сахар. Всыпаем соль. Хорошенько всё перемешиваем.В смеси из сухих ингредиентов делаем углубление. Вбиваем в него яйца и вливаем 150 мл молока. Аккуратно всё перемешиваем, используя венчик, до однородной массы. Вливаем оставшееся молоко. Тщательно перемешиваем.Хорошенько промываем яблоки. Удаляем сердцевинку. Нарезаем фрукты ломтиками. Выкладываем их в форму для выпекания, щедро смазанную сливочным маслом. Посыпаем яблоки цедрой лимона, натертой на мелкую терку. Заливаем фрукты жидким тестом.Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 45–50 минут.

Чтобы яблоки не подгорели, советуем накрыть выпечку фольгой под конец выпекания. После того как вы достанете французский пирог из духовки, можете посыпать его сахарной пудрой, разрезать и подать к столу. Не переживайте, когда увидите, что сразу после выпекания десерт осядет, ведь это особенность клафути. Выпечка всё равно будет отличаться воздушностью и нежной текстурой. К тому же на ее аромат домашние за несколько секунд сбегутся на кухню. Приятного вам чаепития!